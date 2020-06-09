ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок

Перевозчики оказались не готовы к новым правилам декларирования посылок и не всегда корректно и вовремя подают декларации, считает таможенная служба. Ранее логисты заявили о задержках посылок из-за изменений в оформлении товаров

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Федеральная таможенная служба (ФТС) ответила на претензии логистических компаний, накануне сообщивших о задержках зарубежных посылок россиян на таможне из-за изменений требований службы.

По словам представителя ФТС, одна из основных задач службы — пресечение незаконного перемещения товаров, что в последнее время носит «системный характер».

«В отношении экспресс-перевозчиков выявлено большое количество фактов использования недействительных паспортных данных получателей международных почтовых оправлений (МПО), а также фиксируется значительное число коммерческих партий товаров, которые экспресс-перевозчики заявляют в качестве товаров для личного пользования», — пояснили в пресс-службе ФТС.

По данным ФТС, сейчас на Домодедовской таможне декларируемые объемы существенно превышают заявленные ранее. На уже поступившие на склад компаний грузы ряд экспресс-перевозчиков не подают своевременно декларации. В Шереметьевской таможне отмечаются задержки до 24 часов в проверке паспортов заказчиков товаров. «Необходимо учитывать, что иностранные товары, оформляемые экспресс-перевозчиками, по итогам первого квартала 2020 года составляют лишь около 4% от всего трафика трансграничной интернет-торговли. У большинства покупателей-физических лиц в настоящее время сложностей не возникает», — добавили в пресс-службе ФТС.