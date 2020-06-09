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ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок

Перевозчики оказались не готовы к новым правилам декларирования посылок и не всегда корректно и вовремя подают декларации, считает таможенная служба. Ранее логисты заявили о задержках посылок из-за изменений в оформлении товаров
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Федеральная таможенная служба (ФТС) ответила на претензии логистических компаний, накануне сообщивших о задержках зарубежных посылок россиян на таможне из-за изменений требований службы.

По словам представителя ФТС, одна из основных задач службы — пресечение незаконного перемещения товаров, что в последнее время носит «системный характер».

«В отношении экспресс-перевозчиков выявлено большое количество фактов использования недействительных паспортных данных получателей международных почтовых оправлений (МПО), а также фиксируется значительное число коммерческих партий товаров, которые экспресс-перевозчики заявляют в качестве товаров для личного пользования», — пояснили в пресс-службе ФТС.

Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок
Бизнес
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

По данным ФТС, сейчас на Домодедовской таможне декларируемые объемы существенно превышают заявленные ранее. На уже поступившие на склад компаний грузы ряд экспресс-перевозчиков не подают своевременно декларации. В Шереметьевской таможне отмечаются задержки до 24 часов в проверке паспортов заказчиков товаров. «Необходимо учитывать, что иностранные товары, оформляемые экспресс-перевозчиками, по итогам первого квартала 2020 года составляют лишь около 4% от всего трафика трансграничной интернет-торговли. У большинства покупателей-физических лиц в настоящее время сложностей не возникает», — добавили в пресс-службе ФТС.

Ранее службы экспресс-доставки отмечали, что таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за вступления в силу новых таможенных правил и несовершенства программного обеспечения службы. Проблемы фиксировались, как на Домодедовской, так и Шереметьевской таможнях. О задержках в один-два дня из-за проверки паспортных данных, сообщали, к примеру, в курьерской службе доставки СДЭК. О долгом выпуске посылок с таможни говорили также в DPD и Boxberry.

Основными причинами проблем с задержкой выпуска посылок с таможни, перевозчики называли вступление в силу силу приказа ФТС № 112 о переходе на новую форму предоставления данных в таможенные органы. Также с 1 февраля 2020 года решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 октября 2018 года № 158 введены в действие новые правила перемещения экспресс-товаров, которые определяют состав сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации для экспресс-грузов.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.

Как сообщили в РБК в таможенной службе, сбоев программных средств ФТС России не фиксируется. О новых правилах дополнительной проверки все экспресс-перевозчики были уведомлены заранее, а выпуск почтовых отправлений, задекларированных корректно, производится в течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации декларации. «Задержки в таможенном оформлении международных отправлений могут возникать и в связи с проблемами на стороне экспресс-перевозчиков, некоторые из которых оказались инфраструктурно и технологически не готовы к новым условиям работы», — предполагают в таможенной службе.

Автор: Анна Левинская
Теги: ФТС России, международные посылки, онлайн-торговля
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