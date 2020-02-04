Аналитики заявили о снижении в России спроса на бензин

По данным «Петромаркета», спрос на автомобильный бензин в России снизился в 2019 году до минимума за пять лет. При этом спрос на дизельное топливо и авиакеросин «заметно вырос», отмечают эксперты

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Спрос на автомобильный бензин в 2019 году в России упал до минимума за последние пять лет, снизившись на 1,4% (до 35,5 млн т). Об этом сообщает исследовательская группа «Петромаркет» в своем еженедельном обзоре (есть в распоряжении РБК).

«Петромаркет» называет динамику спроса на автобензин парадоксальной и отмечает, что за последние пять лет сильнее, чем в 2019 году, спрос на этот вид топлива падал только в 2015 году — на 1,9%. Однако если в 2015 году такое поведение потребителей объяснялось двухлетним падением реальных располагаемых доходов, то в 2019 году, наоборот, был зафиксирован их рост, отмечают в группе. Росстат ранее в январе отчитался о росте доходов россиян на 0,8% по итогам 2019 года с пиком в третьем квартале (на 3,1% в годовом выражении). Из-за глубокого падения в четыре предыдущих года реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2019 года остаются ниже уровня 2014 года на 7,5%.

В своем отчете «Петромаркет» делает вывод о том, что причинами снижения спроса на бензин могли стать либо отказ пользователей от эксплуатации личных автомобилей, либо замещение его другим топливом.

Что касается изменений в поведении автовладельцев, то в «Петромаркете» считают, что здесь свою роль сыграл как раз рост доходов — россияне стали отдавать предпочтение отдыху за рубежом и, соответственно, авиаперелетам, а не путешествию на автомобиле. В качестве подтверждения в группе приводят рост пассажирооборота воздушного транспорта на 12% в 2019 году относительно предыдущего года.