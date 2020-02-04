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Аналитики заявили о снижении в России спроса на бензин

По данным «Петромаркета», спрос на автомобильный бензин в России снизился в 2019 году до минимума за пять лет. При этом спрос на дизельное топливо и авиакеросин «заметно вырос», отмечают эксперты
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Спрос на автомобильный бензин в 2019 году в России упал до минимума за последние пять лет, снизившись на 1,4% (до 35,5 млн т). Об этом сообщает исследовательская группа «Петромаркет» в своем еженедельном обзоре (есть в распоряжении РБК).

«Петромаркет» называет динамику спроса на автобензин парадоксальной и отмечает, что за последние пять лет сильнее, чем в 2019 году, спрос на этот вид топлива падал только в 2015 году — на 1,9%. Однако если в 2015 году такое поведение потребителей объяснялось двухлетним падением реальных располагаемых доходов, то в 2019 году, наоборот, был зафиксирован их рост, отмечают в группе. Росстат ранее в январе отчитался о росте доходов россиян на 0,8% по итогам 2019 года с пиком в третьем квартале (на 3,1% в годовом выражении). Из-за глубокого падения в четыре предыдущих года реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2019 года остаются ниже уровня 2014 года на 7,5%.

В своем отчете «Петромаркет» делает вывод о том, что причинами снижения спроса на бензин могли стать либо отказ пользователей от эксплуатации личных автомобилей, либо замещение его другим топливом.

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Что касается изменений в поведении автовладельцев, то в «Петромаркете» считают, что здесь свою роль сыграл как раз рост доходов — россияне стали отдавать предпочтение отдыху за рубежом и, соответственно, авиаперелетам, а не путешествию на автомобиле. В качестве подтверждения в группе приводят рост пассажирооборота воздушного транспорта на 12% в 2019 году относительно предыдущего года.

На снижение спроса на автомобильный бензин также повлиял рост популярности сжиженного газа, считают авторы отчета. «Продолжается массовая установка газобаллонного оборудования на автомобили с бензиновыми двигателями», — говорится в еженедельнике «Петромаркета». Этому способствует дешевизна газа по сравнению с бензином — по оценкам «Петромаркета», в 2019 году в среднем литр сжиженного газа стоил в два раза дешевле литра бензина АИ-92.

С тем, что в 2019 году спрос на бензин упал, согласен президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, однако причины он приводит другие.

«Люди начали экономить на использовании автомобилей. Например, мне удобнее оставить машину возле офиса и взять такси для поездок по городу. В Москве играет роль изменение правил парковки в центре. Машину больше нельзя оставить в любом месте без риска получить штраф. Приходится искать место разрешенной парковки. Люди стали меньше ездить в центр, продажи топлива упали», — рассказал Аркуша РБК.

Кроме того, он считает, что на спрос на бензин повлияло сокращение количества дальних грузовых перевозок. «После объявления вспышки коронавируса больше всего пострадал рынок перевозок на Дальнем Востоке, поэтому упал спрос на топливо в регионе», — добавил президент РТС.

Аркуша также высказал предположение о влиянии популярности сжиженного газа на спрос на бензин и отметил, что часть автопарка переводят на этот вид топлива в целях экономии, поскольку сжиженный газ дешевле бензина.

«Петромаркет» также зафиксировал еще одну тенденцию — рост годового спроса на дизельное топливо и авиакеросин на 4,9 и 3% соответственно в 2019 году.

В качестве причины повышения спроса на дизтопливо в исследовательской группе называют вытеснение дизелем его некачественных суррогатов. Если в 2018 году спрос на дизель был на уровне 81% (в общем спросе на газойлевые топлива), то в 2019 году эта цифра выросла до 83%.

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В 2019 году доля суррогата на рынке дизельного топлива в России составляла 15%, сообщали «Известия» со ссылкой на комментарий Росстандарта. При этом, по данным ведомства, эта доля сократилась в два раза по сравнению с 2015 годом.

С тем, что объем производства контрафактного дизеля в России меняется, согласен и Аркуша. Он считает, что сокращение доли суррогатных заменителей дизеля привело к росту его продаж.

Авторы: Людмила Подобедова, Мария Лисицына
Теги: топливо, бензин, керосин, дизельное топливо, Российский топливный союз
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