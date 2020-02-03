Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина, следует из исследования «РИА Новости». По доступности топлива для населения страна находится в середине рейтинга.

Агентство отмечает, что без привязки к зарплате наиболее низкие цены на бензин в Казахстане. В этой стране стоимость одного литра АИ-95 составляет 27,7 руб. В России бензин стоит 45,8 руб. за литр.

Третье место в рейтинге заняла Белоруссия, а на четвертом оказалась Украина. Самый дорогой бензин среди европейских стран — в Нидерландах. Там его продают в пересчете на российскую валюту за 117,7 руб. за литр.

Исходя из среднемесячного заработка граждан, Россия заняла 17-е место по доступности бензина для населения. По данным исследования, на среднемесячную зарплату россияне могут позволить около 884 литров АИ-95.