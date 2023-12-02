 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Индия в ноябре нарастила поставки нефти из России на 10%

Bloomberg: Индия в ноябре нарастила поставки нефти из России на 10%
В ноябре поставки российской нефти в Индию составили по 1,74 млн барр. в день, месяцем ранее был 1,6 млн барр. в день. Аналитики Kpler предполагают, что в декабре Индия закупит еще больше нефти у России
Фото: Yoruk Isik / Reuters
Фото: Yoruk Isik / Reuters

Индия в ноябре на 9,7% увеличила поставки российской нефти по сравнению с предыдущим месяцем, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитические данные Kpler.

Импорт составил 1,74 млн барр. в день. Еще сильнее увеличились закупки из Ирака - на 22%, но до 1,03 млн барр. в день. При этом сократились поставки из Саудовской Аравии - на 26,8%, до 645 тыс. барр. в день.

Тем не менее, уровень поставок российской нефти не достиг рекордных отметок весны, когда он превышал 2 млн барр. в сутки.

“В условиях, когда рентабельность нефтепереработки даже для самых сложных нефтеперерабатывающих компаний по всей Азии составляет $7-8 за барр., важен каждый пенни дополнительной прибыли”, - сказал ведущий аналитик Kpler по сырой нефти Виктор Катона. 

Как отмечает Bloomberg, на крупнейшем индийском НПЗ, Indian Oil Corp. за полгода до сентября валовая прибыль от переработки составила в среднем $13,12 за барр. - вдвое меньше, чем годом ранее. 

Катона добавил, что в декабре Индия будет нуждаться в еще большем объеме российской нефти, однако величина поставок будет зависеть от того, сколько сможет продать Россия, в которой после осеннего техобслуживания увеличится переработка на НПЗ.

США ввели санкции против трех танкеров за нарушение потолка цен на нефть
Политика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Российские фирмы начали «захват» брендов ушедших компаний
Что будет с курсом рубля в 2024 году
На чем богатейшая селф-мейд американка сделала миллиарды в IT к своим 80
До ₽400 тыс.: какова цена ошибки при ведении воинского учета

В ноябре агентство Reuters подсчитало, что за первые девять месяцев 2023 года Индия сэкономила примерно $2,7 млрд за счет покупки российской нефти со скидкой. Расчет проводился на основе данных Минторга страны в сравнении с тем, сколько бы заплатила Индия, покупая нефть у Ирака.

С января по сентябрь страна закупила 69 млн т российской нефти, что эквивалентно 1,85 млн барр. в сутки. Средняя цена на сырье, поставляемое индийским нефтеперерабатывающим заводам, в этот период составила $525,6 за тонну, включая расходы на транспортировку и страхование, подсчитало агентство. Средняя стоимость иракской нефти, которая по качеству аналогична российской Urals, составила $564,46 за тонну.


 

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Индия российская нефть
Материалы по теме
Страны ОПЕК+ договорились о дополнительном сокращении добычи нефти
Бизнес
Reuters узнал об отказе трех греческих фирм от перевозки нефти из России
Бизнес
Bloomberg сообщил о сокращении Россией морского экспорта нефти
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
В Запорожье военкомы начнут обходить дома призывников Политика, 04:10
В пригороде Днепра прозвучали взрывы Политика, 04:01
В ЕС допустили увеличение закупки ядерного топлива у России в этом году Экономика, 03:42
Два человека погибли в ДТП с пожаром на Киевском шоссе в Москве Общество, 03:26
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Индия в ноябре нарастила поставки нефти из России на 10% Экономика, 03:13
Ученые рассказали об эвакуации станции СССР с отколовшегося айсберга А23а Общество, 03:00
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Сирии сообщили об израильской атаке на Дамаск Политика, 02:55
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
Белый дом выступил против изменения территории сектора Газа Политика, 02:44
Лавров попросил не искажать его слова об итогах заседания ОБСЕ Политика, 02:29
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
В США призвали Венесуэлу и Гайану мирно решить территориальный спор Политика, 02:09
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55