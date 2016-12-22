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Нефтяной рынок не заметил выхода Катара из ОПЕК
Экономика, 10:43
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Нефтяной рынок не заметил выхода Катара из ОПЕК
Нефтяные котировки незначительно снизились на фоне сообщений о решении Катара выйти из ОПЕК. Несмотря на это, цены на нефть остаются значительно выше уровня закрытия предыдущих торгов на ожиданиях продления соглашения ОПЕК+
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent незначительно снизилась на фоне сообщений о решении Катара выйти из ОПЕК. Об этом свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE.

После того как глава Министерства энергетики Катара Саад аль-Кааби объявил о намерении страны покинуть картель, цена североморской нефти снизилась на 26 центов: с $62,31 в 9:40 мск до $62,05 в 10:10 мск. Тем не менее котировки остались примерно на 4,5% выше уровня закрытия предыдущих торгов.​

Стоимость фьючерсов на североамериканскую WTI с поставкой в январе 2019 года упала на фоне новостей из Катара на 28 центов — с $53,59 до $53,31 соответственно. Это также на 4,5% выше показателя на закрытии предыдущей торговой сессии. Нефть укрепляется на ожиданиях продления соглашения ОПЕК+ после встречи президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом.

Катар объявил о выходе из ОПЕК
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Доха уведомила ОПЕК о выходе из картеля по причине желания сосредоточить усилия на планах по развитию и увеличению добычи природного газа на 42,8%, с 77 млн до 110 млн т в год. Окончательно Катар перестанет числиться в нефтяном картеле с 1 января 2019 года.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: нефть Brent , WTI , Биржа , биржевые торги , Катар
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