Минфин: объем средств в ФНБ за октябрь снизился более чем на ₽100 млрд

Объем ФНБ за октябрь снизился более чем на ₽100 млрд

В октябре объем Фонда национального благосостояния сократился на 107 млрд руб., в сентябре он тоже уменьшился, но на 55 млрд руб., зато в августе он увеличился на 390 млрд руб.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На 1 ноября объем средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) составил 13,54 трлн руб., что меньше на 107 млрд руб., чем было 1 октября, сообщил Минфин.

«По состоянию на 1 ноября 2023 г. объем ФНБ составил 13 541 231,5 млн рублей или 9,0% ВВП, прогнозируемого на 2023 год», — сказано в сообщении.

1 октября объем ФНБ составлял 13 648 337,7 млн руб.

В сентябре размер фонда тоже снизился: с 13,703 трлн до 13,648 трлн руб., то есть на 55 млрд руб. В августе, напротив, произошло увеличение — с 13,313 трлн до 13,703 трлн руб., то есть на 390 млрд руб.

Объем ликвидных активов ФНБ на начало ноября составил эквивалент 6,938 трлн руб. (4,6% прогнозируемого на 2023 год ВВП).

В октябре средства фонда были размещены для финансирования различных инфраструктурных проектов — в частности, на субординированных депозитах Газпромбанка в акциях Сбербанка, «Аэрофлота», госкомпании «Дом.РФ», РЖД, ГТЛК, ВТБ и других на 38 трлн руб.

В фонд поступили средства, например, в виде доходов от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБ.РФ — около 4 млрд руб. и в облигациях ООО «ВК» — около 900 млн руб. и т.д.