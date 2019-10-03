Орешкин назвал вызывающий тревогу за экономику России индекс

По итогам сентября индекс PMI, указывающий на ситуацию в промышленности, показал сильнейшее с 2009 года снижение. По словам главы Минэкономразвития, динамика этого индикатора вызывает тревогу

Максим Орешкин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Резкое падение индекса PMI, свидетельствующее о максимальном за десять лет ухудшении рыночной конъюнктуры в обрабатывающих производствах, — это тревожный знак, заявил журналистам в кулуарах заседания Валдайского клуба глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Этот показатель вызывает тревогу и на него нужно обращать внимание», — сообщил министр (цитата по «РИА Новости») и отметил, что индекс может быть волатильным, так что необходимо отслеживать его динамику на более «длинной перспективе».

1 октября рассчитывающая индекс PMI компания IHS Markit сообщила, что по итогам сентября его значение в сфере обрабатывающих производств упало до 46,3 пункта (в августе было 49,1 пункта). Снижение оказалось наибольшим с мая 2009 года.

«Ухудшение деловой ситуации в российских обрабатывающих отраслях в сентябре набирало обороты, поскольку индекс PMI упал до минимально низкого уровня с мая 2009 года на фоне максимального сокращения объемов производства и новых заказов более чем за десять лет», — прокомментировал динамику индикатора экономист IHS Markit Шиан Джонс.