Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 65,13 (-0,31) Quote, 12:24
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,17) Quote, 12:24
Путин сравнил международные отношения с музыкой Политика, 19:33 Что случилось за день. Главные новости РБК Технологии и медиа, 19:30 Открытие новых станций метро в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж Общество, 19:25  В Петербурге открыли три станции метро Фрунзенского радиуса Общество, 19:21 Путин сообщил о попытках помешать началу российской операции в Сирии Политика, 19:20 «Роснефть» и «Транснефть» отказались от споров после встречи у Козака Бизнес, 19:19 «Зенит» сообщил о редкой травме перешедшего летом из «Барселоны» Малкома Спорт, 19:14 Нужно ли прогревать двигатель и как это правильно делать Авто, 18:52 Орешкин назвал вызывающий тревогу за экономику России индекс Экономика, 18:50 Как перестать бояться неизвестности Pink, 18:49 Путин заявил о предотвращенном Россией исходе сотен головорезов из Сирии Политика, 18:46 Путин заявил об избежавшей гражданской войны России Политика, 18:40 Уютное кафе в шаговой доступности: как помочь ему не закрыться РБК и МЕТRO, 18:32 Путин встретился с королем Иордании Абдаллой II Политика, 18:31
Экономика ,  
0 
Орешкин назвал вызывающий тревогу за экономику России индекс
По итогам сентября индекс PMI, указывающий на ситуацию в промышленности, показал сильнейшее с 2009 года снижение. По словам главы Минэкономразвития, динамика этого индикатора вызывает тревогу
Максим Орешкин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Резкое падение индекса PMI, свидетельствующее о максимальном за десять лет ухудшении рыночной конъюнктуры в обрабатывающих производствах, — это тревожный знак, заявил журналистам в кулуарах заседания Валдайского клуба глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Этот показатель вызывает тревогу и на него нужно обращать внимание», — сообщил министр (цитата по «РИА Новости») и отметил, что индекс может быть волатильным, так что необходимо отслеживать его динамику на более «длинной перспективе».

1 октября рассчитывающая индекс PMI компания IHS Markit сообщила, что по итогам сентября его значение в сфере обрабатывающих производств упало до 46,3 пункта (в августе было 49,1 пункта). Снижение оказалось наибольшим с мая 2009 года.

Экономика
Мировые биржи закрылись крупнейшим падением за последние месяцы

«Ухудшение деловой ситуации в российских обрабатывающих отраслях в сентябре набирало обороты, поскольку индекс PMI упал до минимально низкого уровня с мая 2009 года на фоне максимального сокращения объемов производства и новых заказов более чем за десять лет», — прокомментировал динамику индикатора экономист IHS Markit Шиан Джонс.

По словам Орешкина, особое внимание нужно обращать на динамику отдельных компонентов индекса.

«Что мы видим в компонентах? Слабость спроса, не только внешнего, но и внутреннего, причем слабость спроса на многолетних минимумах. Мы видим крайне низкий показатель по динамике отпускных цен, что указывает на то, что инфляция остановилась», — констатировал министр.

Экономика
Росстат объяснил промышленный рост на фоне падения добычи нефти и газа

В отчете IHS Markit снижение спроса названо причиной сокращения числа новых заказов — тоже самого существенного с 2009 года. «Ослабление спроса как со стороны внутренних, так и зарубежных клиентов отразилось на деловых ожиданиях относительно роста объемов производства в ближайшем году, степень оптимизма упала до минимального уровня с декабря 2017 года», — отметил Джонс.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Максим Орешкин, индекс PMI
Материалы по теме
Эксперты оценили реалистичность плана Орешкина по разгону экономики
Экономика
Орешкин пообещал рост доходов россиян до конца года
Экономика
Орешкин предложил реформировать превратившиеся в «болото» госпрограммы
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter