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Ротенберг открестился от закона о компенсациях за решения западных судов
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Ротенберг открестился от закона о компенсациях за решения западных судов
Экономика, 03 окт 2014, 13:42
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Ротенберг открестился от закона о компенсациях за решения западных судов
Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что не лоббировал принятие закона о компенсации потерь от вердиктов иностранных судов и не собирается компенсировать личные потери за счет средств федерального бюджета
Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг (Фото: Getty Images)

«Хочу сразу подчеркнуть, что я никогда не лоббирую принятие каких-либо законов. Я не занимаюсь политикой, и мне смешно, когда какой-то законопроект пресса связывает с моим именем», — заявил Ротенберг Интерфаксу.

Такая реакция от бизнесмена последовала на обсуждение закона, который уже успели окрестить «законом Ротенберга». В соответствии с документом, одобренным в правительстве 1 октября, гражданам и компаниям, имущество которых было отчуждено иностранными судами, полагается денежная компенсация из федерального бюджета.

В тот же день, как законопроект о компенсациях поступил в Госдуму, стало известно, что финансовая полиция Италии арестовала виллы Ротенберга на Сардинии и принадлежащий бизнесмену отель в Риме. Это произошло в связи с санкциями Евросоюза в отношении России, под которые Ротенберг подпал 30 июля.

Сам Ротенберг предлагает не связывать арест его имущества в Италии с принятием закона в России. «Уверен, что инициаторы данного законопроекта исходят из интересов отечественного бизнеса, но я никогда не буду компенсировать свои личные потери за счет бюджета страны. Такое даже в голове не укладывается. Можно только с юмором относиться к выводам отдельных изданий, что из-за потерянного дома возможно пролоббировать федеральный закон», – говорится в заявлении бизнесмена.

Комментируя действия итальянских властей, Ротенберг снова назвал их абсурдными и неправомерными. «Считаю действия итальянских властей абсурдными и неправовыми. Но это уже дело адвокатов. Надеюсь, что здравый смысл возобладает и Европа вспомнит о правовой культуре», — заявил бизнесмен. Ранее он уже говорил, что считает действия властей Италии «нелегитимными и абсурдными».

Законопроект о компенсациях из бюджета гражданам и компаниям, имущество которых было отчуждено иностранными судами, инициировал единоросс Владимир Поневежский. Его поддержали лишь представители «Единой России». Депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» его критиковали, утверждая, что он направлен на защиту олигархов. На заседании думского комитета депутаты упоминали фамилию Ротенберга.

Правительство РФ изначально раскритиковало закон. Но 1 октября кабинет министров поддержал документ при условии, что ко второму чтению он будет доработан. Правительство рекомендовало, чтобы защита экономических интересов подпавших под санкции была «осуществлена посредством оказания им юридической помощи».

Единственным критиком закона остался глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Накануне он заявил, что документ является лучшим средством для того, чтобы вызвать отток капитал из России.

«Уверен, что этим сложным механизмом пользоваться не придется, думаю, что этот странный законопроект не получит поддержки в парламенте», – сказал Улюкаев.

В Кремле это заявление оставили без внимания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова не прокомментировали слова главы Минэкономразвития

Госдума рассмотрит законопроект о компенсациях в первом чтении 7 октября.

Автор: Мария Лейва.
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