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Эксклюзив

Амурский губернатор анонсировал строительство ж/д моста в Китай

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Интервью РБК
Василий Орлов в интервью РБК на ВЭФ уточнил, что российская и китайская стороны «вплотную подошли» к подписанию межправсоглашения

Амурский губернатор анонсировал строительство ж/д моста в Китай
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Губернатор Амурской области, граничащей с Китаем, Василий Орлов в интервью РБК на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) анонсировал строительство международного железнодорожного моста.

«Мы уже два года про этот проект говорим. Проект двигается. У нас есть решение межгосударственной российско-китайской подкомиссии по транспорту о целесообразности строительства этого моста. Вплотную подошли к подписанию межправсоглашения», — рассказал Орлов.

По его словам, мост планируется строить на частные инвестиции, в частности с участием компании «Бамтоннельстрой-Мост», которая уже построила мосты через Амур и Зею, ее партнером является Газпромбанк.

«У нас определен створ моста, определена финансовая модель. <...> Определены все технические решения, определена и рассчитана экономическая целесообразность», — добавил глава региона.

Орлов уточнил, что этот мост позволит перевозить 20 млн т грузов, на первом этапе — 5 млн т. «В основном это уголь с юга Якутии, это различные концентраты. В перспективе там же у нас планируется строительство метанолового завода, который будет производить 1–2 млн т метанола», — рассказал он.

Начало строительства моста будет зависеть от того, как быстро будет подписано межправсоглашение, пояснил губернатор. Соорудить его рассчитывают за два-три года. Проект обсуждается с Минтрансом.

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Фото:VCG / Getty Images

В регионе сейчас возведен и функционирует международный автомобильный мост, напомнил Орлов. «Активно идет строительство полноценного пункта пропуска. Сейчас на мосту развернут временный пункт пропуска, который пропускает только грузовой автотранспорт. Будет возможность пересечения туристами — и на автобусах как организованные группы, и на личных автомобилях. Мы рассчитываем, что до конца года по крайней мере туристические группы на автобусах смогут пересекать границу по мосту», — сообщил он.

Глава региона добавил, что после выхода на полную мощность мост сможет пропускать около 800 автомобилей: по 400 в каждую сторону.

Амурская область входит в тройку самых привлекательных регионов для китайских инвесторов наряду с Москвой и Еврейской АО, следует из нового рейтинга российских регионов с точки зрения благоприятного климата для инвестиций из Китая. Его составила российская инвесткомпания «А1» (входит в «Альфа-Групп») совместно с Национальным координационным центром международного делового сотрудничества и Институтом Китая и современной Азии РАН. Прямые иностранные инвестиции из Китая в Россию по состоянию на 1 июля 2023 года выросли на 4% с начала 2022 года и на 58% с начала 2021-го.

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Элина Тихонова
Амурская область Китай железнодорожный мост ВЭФ Василий Орлов
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