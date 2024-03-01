Эксперты назвали самые привлекательные для инвесторов КНР регионы России

Амурская область, Москва и Еврейская АО стали лидерами нового рейтинга российских регионов по благоприятности инвестклимата для Китая. Его составители считают, что он будет полезен для самих инвесторов из КНР

Набережная реки Амур в Благовещенске (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Амурская область, Москва и Еврейская автономная область (ЕАО) стали лидерами нового рейтинга российских регионов с точки зрения благоприятного климата для инвестиций из Китая. Российско-китайский инвестиционный индекс (индекс А1) начала ежеквартально рассчитывать российская инвесткомпания А1 (входит в «Альфа-Групп») совместно с Национальным координационным центром международного делового сотрудничества (среди его учредителей — четверка крупнейших деловых объединений, Российский экспортный центр, РЖД) и Институтом Китая и современной Азии РАН. РБК ознакомился с рейтингом на первый квартал 2024 года.

Китайские предприниматели сейчас являются самыми многочисленными реальными инвесторами в российскую экономику, указывают составители рейтинга. По их данным, на январь этого года в России работали более 8 тыс. компаний с китайским капиталом, что в три раза превышает количество немецких компаний и в десять раз — американских.

Прямые иностранные инвестиции из Китая в Россию (наиболее свежие доступные данные актуальны на 1 июля 2023 года) выросли на 4% с начала 2022 года и на 58% с начала 2021-го, сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития. Банк России с 2022 года не публикует статистику прямых иностранных инвестиций (хотя она в любом случае не была достаточно репрезентативной: например, если бы китайская компания инвестировала через офшор с Багамских островов, такое вложение было бы засчитано ЦБ как инвестиции с Багамских островов).

Методология Индекс рассчитан на основе двух критериев. Анализ текущей деятельности компаний с китайским капиталом в регионах России. Для каждого региона рассчитывается количество успешно действующих китайских компаний, затем данные нормируются по числу китайских компаний на общее количество компаний в регионе по состоянию на конец каждого квартала. Оценка инвестиционной привлекательности регионов, основанная на данных рейтинга инвестиционной привлекательности регионов РФ в 2023 году, подготовленного Национальным рейтинговым агентством.

Лидеры рейтинга

В десятку самых привлекательных регионов для китайских инвесторов вошли: Амурская область, Москва, ЕАО, Санкт-Петербург и Ленинградская область (вместе), Московская область, Татарстан, Магаданская и Сахалинская области, Приморский край и Новосибирская область (в порядке убывания баллов).

Высокие показатели индекса А1 являются свидетельством повышенного внимания китайских инвесторов к региону, отмечается в материалах к рейтингу, это говорит о том, что «китайский бизнес видит в региональной экономике значительные перспективы для своего развития». Низкие показатели, напротив, указывают на то, что инвесторы из КНР не настроены вкладывать средства в экономику региона.

Составители рейтинга подчеркивают, что показатели регионов европейской части России и регионов «Большой Сибири» нельзя сравнивать по ряду причин. Население распределено неравномерно: на долю западных регионов приходится около 70% населения России, при этом восточная часть страны занимает значительно большую площадь, на которой сосредоточена основная доля природно-ресурсного потенциала. Кроме того, «логично предположить, что присутствие китайского бизнеса в географически близких к границам КНР регионах больше, чем в более удаленных», отмечают авторы.

В западной части России наиболее привлекательными для китайского бизнеса регионами являются Москва и Санкт-Петербург, Ленинградская и Московская области, Татарстан, Тюменская область, Тульская, Калининградская области, Краснодарский край, Самарская и Нижегородская области.

Среди восточных регионов в лидерах Амурская область, ЕАО, Магаданская и Сахалинская области, Приморский край, Новосибирская область, Хабаровский и Красноярский края, Якутия и Камчатский край.

В целом результаты рейтинга соответствуют опыту бизнеса, хотя в последнее время китайские компании преимущественно вкладывают средства в Москву и Санкт-Петербург, говорит генеральный директор компании Shanghai ManYa Industry & Trade (занимается поставками в Россию оборудования, комплектующих и материалов) Майя Мань. Для ее компании, впрочем, самыми активными регионами являются Амурская область и Приморский край за счет своего географического положения и наличия трансграничной инфраструктуры.

«Из моего опыта, наибольшее количество инвестиций КНР — это Москва, Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края, Сахалин», — говорит представитель «Опоры России» в КНР (провинция Гуандун) Илона Горшенева-Долунц. «Китайская сторона с осторожностью относится к передаче технологий, они по возможности стараются, чтобы производство в большей степени находилось на территории Китая», — указывает она, добавляя, что со стороны российских партнеров важно проводить взвешенную политику размещения производственных мощностей на территории России.

На территории Москвы компании с участием китайского капитала ведут дистрибьюторскую, коммерческую и научно-исследовательскую деятельность, они представлены в таких отраслях, как строительство, энергетика, химическая промышленность, производство легковых автомобилей и автотранспортных средств, электротехнического оборудования и другой высокотехнологичной продукции, сообщили РБК в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений московского правительства, приведя в пример открытый в 2022 году Китайский деловой центр «Парк Хуамин».

Российско-китайские инвестпроекты

Ключевым механизмом инвестиционного взаимодействия с Китаем на межгосударственном уровне является межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству, созданная в 2014 году, отметили в пресс-службе Минэкономразвития. В настоящее время в портфеле комиссии 83 инвестиционных проекта (из них десять добавились в 2022–2023 годах) с заявленным объемом инвестиций около $200 млрд. Проекты реализуются в 24 субъектах России и пяти регионах Китая. На сегодняшний день завершено 15 проектов, большая часть находится в стадии реализации, уточнили в пресс-службе. РБК направил запрос представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова (возглавляет эту комиссию с российской стороны).

Основные сферы, где реализуются инвестпроекты, — это горнодобывающая промышленность, инфраструктура, химическая промышленность, сельское хозяйство и машиностроение. Среди проектов в Минэкономразвития назвали строительство трансграничного российско-китайского железнодорожного моста Нижнеленинское — Тунцзян (через Амур), терминально-логистического комплекса «Белый Раст», телекоммуникационной магистрали Европа — Азия, автомобильного моста и канатной дороги между городами Благовещенск и Хэйхэ.

Инвесторам из Китая важны стабильная политика, как мировая, так и сближение и взаимная поддержка России и КНР, а также хорошие условия по налоговой ставке, отмечает Мань. «За последний год потенциальным инвесторам из Китая открылись новые возможности в отраслях, где ранее преобладали западные технологии и компании, что тоже способствует привлекательности рынка», — указывает она. Россия при этом представляет интерес для китайского бизнеса в первую очередь как рынок сбыта. «Очень малая доля готова будет локализовать производство в России. Логистические цепочки на сегодняшний день развиты на высоком уровне и продолжают совершенствоваться, поэтому в этом нет необходимости», — полагает Мань.

В конце 2023 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила два законопроекта, которые определяют условия создания и функционирования международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке для реализации совместных с иностранными партнерами инвестиционных проектов. Пока определены четыре площадки для МТОР: «Западная» в Приморском крае, около Владивостока, «Ровная» в Амурской области, «Нижнеленинское» в Еврейской АО и остров Большой Уссурийский в Хабаровском крае.