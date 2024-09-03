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ВЭФ-2024 ,  
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Глава фонда ВЦИОМ поспорил с депутатом о детях и девушках с собачками

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ВЭФ-2024
Раньше было принято приводить на работу детей, а сегодня даже среди чиновников много «девушек с собачками», указал Абрамов из ВЦИОМа. О рождении ребенка девушка советуется не с собачкой, а с мужчиной, ответила депутат Останина
Константин Абрамов
Константин Абрамов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Молодые россиянки в первую очередь ориентированы на построение карьеры и только потом на создание семьи, это актуально даже для сотрудниц органов государственной власти. Об этом заявил генеральный директор фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов в ходе сессии Восточного экономического форума «Демографический суверенитет как основа экономического развития России», передает корреспондент РБК. По его мнению, сотрудники профильных в сфере демографии и работы с молодежью ведомств должны «не просто говорить» об этой проблеме, но и «стать драйвером» позитивных изменений, подавать пример.

«Мы сталкиваемся с тем, что целое агентство, которое занимается молодежной политикой (Росмолодежь. — РБК), если к ним приезжаешь на форум, то у них большое количество молодых, красивых девушек и женщин — без семьи, без детей, но с собачками на работе. То есть раньше у нас приводили на работу детей — это нормально, дети — они были везде, это считалось хорошо. <...> Вы, господа чиновники и бюрократы, лидеры изменений в России, должны показывать пример, начиная с себя», — привел пример Абрамов.

В целом тот факт, что молодое поколение осознанно откладывает рождение детей, глава фонда ВЦИОМ связал с «идеологией потребительства», «желанием пожить для себя», а также с убеждением, что «мы никому ничего не должны, а все должны нам».

Абрамов привел данные опроса «Неравнодушный человек» от марта 2024 года, в рамках которого исследовались основные барьеры при планировании детей у студентов российских вузов. Так, желание пожить для себя назвали в качестве причины 72% респондентов-женщин. В топе барьеров также оказались «патологическая неготовность к родительству», «приоритет на построении карьеры» и «экономическая ситуация в стране».

«С этим нужно работать. Извините, это блок политический — он идеологический. Начиная со школы, с университетов», — указал Абрамов.

Как за пять лет изменилось желание россиянок иметь детей
Экономика
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Винить только девушек в том, что в России происходит откладывание рождений, некорректно, возразила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Мне всякий раз не очень нравится, когда вы во всем обвиняете только девушек молодых; не на те форумы ходите, Константин», — сказала депутат.

Останина отметила, что деторождение — «вопрос взаимный». «Молодые люди тоже принимают участие в этой части, мы даже в комитет свой добавили слово «отцы». Но не бывает так, чтобы женщина одна, самостоятельно принимала решение о рождении ребенка. Не с собачкой она должна советоваться, а с молодым человеком», — заявила она.

Именно ощущение, что «рядом нет надежного плеча», может быть, и заставляет девушку думать: «Я вначале сама создам материальные условия, потому что надеяться мне в этой жизни не на кого», — сказала Останина.

По данным Росстата, средний возраст женщины при рождении первенца в 2018–2022 годах составлял 26,75 года, второго ребенка (в те же годы) — 30 с половиной лет, а третьего — 33,1 года. Откладывание материнского дебюта — общемировой тренд, обусловленный в том числе репродуктивной грамотностью и стремлением женщины получить высшее образование, построить карьеру до рождения детей, говорили РБК демографы.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
демография ВЦИОМ экономика России рождаемость Валерий Федоров Нина Останина Росмолодежь
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