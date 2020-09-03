Борисов счел оправданным усиление роли государства в экономике

Без мер жесткого протекционизма в интересах отечественных производителей России не достичь динамичного роста экономики, заявил вице-премьер Юрий Борисов на Столыпинском форуме

Юрий Борисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Только государство может обеспечить реальный рост российской экономики. Приоритет правительства — поддержка системообразующих предприятий, в частности авиации, автопрома и тяжелого машиностроения. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий промышленность и ТЭК, на пленарной сессии Столыпинского форума, передал корреспондент РБК.

Действующие меры господдержки Борисов назвал «тушением пожара». Более системная работа предстоит на рубеже 2022–2027 годов. «Надо пересмотреть роль и место государства как такового в выходе из этой кризисной ситуации. Она, на мой взгляд, сегодня не до конца реализована. Никто, кроме государства, сегодня реально не может обеспечить динамичный выход из ситуации, — считает Борисов. — Много бытовало разных мнений о том, что рыночная экономика и так все урегулирует, только не мешайте, не лезьте и все будет нормально. Да ненормально будет. Государство — крупнейший игрок на рынке и поэтому должно диктовать свою волю в интересах своих производителей и поддерживать их».

По итогам второго квартала, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, российская промышленность сократилась на 8,5%, по итогам полугодия — на 3,5%. Индекс промышленного производства в России в июне снизился на 9,4% в годовом выражении после 9,6% в мае, следует из данных Росстата. ВВП России во втором квартале, по предварительной оценке Росстата, сократился на 8,5% в годовом выражении. Это крупнейшее квартальное сокращение экономики год к году с третьего квартала 2009 года, когда ВВП упал на 8,6%.

Единственная отрасль, которая, по словам вице-премьера, не пострадала от пандемии, — фармацевтическая промышленность. Отвечая на вопрос о том, поддержка каких отраслей будет приоритетной, Борисов сказал: «Есть хорошее правило: поддерживать надо сильных; как ни странно, это более выгодная стратегия. Нужна грамотная протекционистская политика для поддержки системообразующих отраслей».

В качестве примера вице-премьер привел автопром. «Одно рабочее место в этой отрасли генерирует по всей технологической цепочке шесть—восемь рабочих мест в смежных отраслях, в том числе на предприятиях малого и среднего бизнеса, который в кризис пострадал больше всего, — пояснил Борисов. — Выгодно через эти системообразующие отрасли, создав условия динамичного развития, осуществлять перезапуск всей технологической цепочки».