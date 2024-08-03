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Военная операция на Украине ,  
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S&P понизило рейтинг Украины до «выборочного дефолта»

Агентство S&P понизило рейтинг Украины до «выборочного дефолта»
Сюжет
Военная операция на Украине
Агентство приняло такое решение в том числе из-за невыплаты Киевом купонного дохода по еврооблигации 2026 года. Украина в конце июля смогла избежать дефолта, договорившись с кредиторами о реструктуризации $20 млрд долга

Американское рейтинговое агентство S&P Global понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочный дефолт» (SD — selective default) из-за отсутствия выплат по купонам с украинской стороны. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

В агентстве отметили, что украинское правительство не произвело выплату купонного дохода по еврооблигации 2026 года 1 августа 2024 года, когда платеж должен был состояться. S&P Global также не ожидает, что выплата поступит в течение льготного периода в десять рабочих дней, предусмотренного договором, сказано в сообщении.

Fitch снизило кредитный рейтинг Украины до «дефолт неизбежен»
Экономика
Фото:Frank Hammerschmidt / Global Look Press

«Мы понизили наши долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте (FC) Украины до SD/SD (выборочный дефолт) с CC <...> Мы также понизили рейтинг еврооблигаций 2026 года с CC до D (дефолт)», — говорится в заявлении агентства.

Украина несколько месяцев вела с кредиторами переговоры о реструктуризации более $20 млрд долга, 22 июля, чуть менее чем за две недели до наступления дефолта, договоренность была достигнута.

Соглашение предусматривает скидку 37% по непогашенным международным облигациям, что позволяет Киеву сэкономить $11,4 млрд на выплатах в течение следующих трех лет.

В конце июля, уже после заключения соглашения, Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины с СС до С, что означает исключительно высокий уровень кредитного риска, начало процесса, похожего на дефолт и его общую неизбежность.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина дефолт кредитный рейтинг S&P
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