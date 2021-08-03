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Кудрин предложил альтернативу регулированию цен

Вместо административных ограничений для сдерживания роста цен Алексей Кудрин предлагает целевые субсидии на покупку определенных товаров. В противном случае в экономике может возникнуть дисбаланс спроса и предложения
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Альтернативой административным ограничениям на рост цен, к которым прибегает правительство, могли бы стать целевые субсидии населению на покупку определенных товаров и адресные скидки для особо нуждающихся категорий граждан, заявил в интервью РБК глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин.

Кудрин сказал, что относится к государственным мерам по регулированию цен настороженно. «Когда возникает шок или пик негативного явления, это возможно и разумно. Но действие таких мер в течение трех, четырех месяцев уже чревато другими дисбалансами», — предупредил он.

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Алексей Кудрин

В январе Счетная палата предупреждала, что административные меры по сдерживанию цен несут в себе «системные риски» — в частности, вероятность возникновения дефицита товаров, подпадающих под ценовые ограничения. У производителей появляются неправильные стимулы, если они не могут компенсировать упущенную прибыль в результате ценовых ограничений.

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Элементы ценового регулирования

На фоне повышенной инфляции российские власти с конца прошлого года начали в административном порядке сдерживать цены на некоторые товары. Регулированию, в частности, подверглись цены на сахар и подсолнечное масло, после того как на подорожание базовых продуктов в декабре указал президент Владимир Путин. Уже через несколько дней после слов президента Минсельхоз и Минпромторг подписали с поставщиками и ретейлерами соглашение, по которому до конца первого квартала 2021 года ограничивались цены на сахар (36 руб. за 1 кг в опте и 46 руб. — в рознице) и подсолнечное масло (95 руб. за 1 л в опте и 110 руб. — в рознице). Потребительские цены в июне выросли на 6,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Впоследствии ограничения были продлены. Цены на подсолнечное масло сети и производители должны сдерживать до 1 октября. По сахару соглашение истекло 1 июня, но производители и ретейлеры «договорились, что будут следовать условиям и дальше», отмечал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Помимо прямого ограничения цен, власти используют для их сдерживания ограничение экспорта. За последние полгода была увеличена экспортная пошлина на пшеницу, введена пошлина на вывоз подсолнечника и подсолнечного масла, а также временно запрещен экспорт гречки.

Среди критиков административного сдерживания цен — глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая неоднократно указывала на то, что такие меры лишают производителей стимулов расширять производство и искажают ценовые индикаторы в экономике. Глава регулятора говорила, что расширение регулирования цен может привести к дефициту. В то же время власти подчеркивают, что ограничение цен было временной мерой — в конце июля вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что с госрегулированием цен на продукты «надо заканчивать».

Авторы
Георгий Перемитин Георгий Перемитин, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Алексей Кудрин госрегулирование цен
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