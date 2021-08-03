Кудрин предложил альтернативу регулированию цен

Вместо административных ограничений для сдерживания роста цен Алексей Кудрин предлагает целевые субсидии на покупку определенных товаров. В противном случае в экономике может возникнуть дисбаланс спроса и предложения

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Альтернативой административным ограничениям на рост цен, к которым прибегает правительство, могли бы стать целевые субсидии населению на покупку определенных товаров и адресные скидки для особо нуждающихся категорий граждан, заявил в интервью РБК глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин.

Кудрин сказал, что относится к государственным мерам по регулированию цен настороженно. «Когда возникает шок или пик негативного явления, это возможно и разумно. Но действие таких мер в течение трех, четырех месяцев уже чревато другими дисбалансами», — предупредил он.

В январе Счетная палата предупреждала, что административные меры по сдерживанию цен несут в себе «системные риски» — в частности, вероятность возникновения дефицита товаров, подпадающих под ценовые ограничения. У производителей появляются неправильные стимулы, если они не могут компенсировать упущенную прибыль в результате ценовых ограничений.

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