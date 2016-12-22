Bank of America предупредил об угрозе повторения кризиса 1998 года

Тренды на мировых рынках схожи с картиной глобальной экономики конца 1990-х годов, считают аналитики Bank of America. Они могут быть симптомами приближающегося нового кризиса, схожего с потрясениями 1997 — 1998 годов

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Bank of America Corp. прогнозирует, что на мировом фондовом рынке может случится повторение мирового кризиса 1997 — 1998, сообщает Bloomberg. Об этом, как утверждают аналитики финансовой организации, свидетельствует схожая динамика рынков

На основе анализа трендов аналитики прогнозирую возможное повторение событий 1998 года, когда в азиатском регионе случился мировой экономический кризис, а в России — дефолт. По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх.

«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий 20-летней давности», — цитирует Bloomberg ведущего инвестиционного аналитика Bank of America Майкла Хартнетта.

Все перечисленные симптомы аналитики банка сравнивают с ситуацией 1990-х годов. Тогда ужесточившаяся в начале десятилетия политика привела к укреплению доллара: за три года он подорожал на 25%. Развивающиеся рынки также на тот момент были на спаде. Сейчас, указывает банк, рынок облигаций развивающихся стран снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса.

В то же время, отмечает Bloomberg, указанные симптомы вызваны другими факторами. Снижение стоимости валют развивающихся стран является относительным и происходит на фоне усиления США. В то же время к 2020 году, как ожидается, рост экономик стран Азии составит 6%.

О рисках новой рецессии ранее предупреждал и Всемирный банк в докладе «Глобальные экономические перспективы». Несмотря на то, что прогнозы развития мировой экономики на ближайшие годы в целом перспективны, в глобальной цикличной экономике рецессии случаются каждые десять лет — именно это время прошло с момента финансового кризиса 2008 года, указывалось в докладе.

В конце мая, на выступлении в Париже, свои прогнозы о будущем кризисе дал и финансист Джордж Сорос. Как и аналитики Bank of America, он увидел признаки приближающейся рецессии в росте курса доллара и бегстве капитала с развивающихся рынков.