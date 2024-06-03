В Турции спрогнозировали снижение инфляции после майского пика в 75%
Годовая инфляция в Турции в мае достигла 75,5%, следует из официальных статистических данных. Предположительно, это станет пиковым значением перед снижением.
«Худшее позади», — заявил в Х министр финансов страны Мехмет Шимшек после публикации данных. По его словам, «переходный период в борьбе с инфляцией» завершился и Турция вступает «в процесс дезинфляции», уже в июне начнется снижение.
К концу третьего квартала, полагает министр, величина инфляции будет ниже 50%, через год — 33%, через два — 21%.
Нынешний показатель — самый высокий с конца 2022-го. При этом это не рекордное значение — больше инфляция была в октябре того года — 85,5%. Затем началось ее снижение, в июне 2023-го она упала до минимума в 38,2% с конца 2021 года, а затем снова стала расти. В апреле этого года она почти достигла 70%.
Последний период роста инфляции начался почти сразу после переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана (выборы состоялись в мае 2023-го) и смены главы Центробанка Турции: его руководителем впервые стала женщина, Хафизе Гайе Эркан. Financial Times отмечала, в свой предыдущий президентский срок Эрдоган подтолкнул ЦБ Турции к снижению ключевой ставки с 19 до 8,5%, после чего его критиковали за разжигание инфляционного кризиса и резкое падение курса лиры по отношению к доллару. Эрдоган отказывался повышать ставку.
С момента смены руководства ЦБ начался период более жесткой кредитно-денежной политики, связанной с повышением ключевой ставки. Это произошло в несколько этапов, в итоге она поднялась с 8,5% в июне 2023-го до 50% в марте этого года. ЦБ допускал дальнейшее повышение ставки, если будет наблюдаться значительное расхождение экономических показателей и прогнозов. Нынешние величины соответствуют траектории, установленной регулятором, отмечает Bloomberg.
Шимшек в прошлом месяце объявил о трехлетнем плане жесткой экономии, направленной на сокращение государственных расходов для сдерживания инфляции.
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