 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В Турции спрогнозировали снижение инфляции после майского пика в 75%

Инфляция в Турции росла в течение года, параллельно шло ужесточение денежно-кредитной политики: ключевая ставка в стране 50%. Теперь Минфин прогнозирует снижение инфляции
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Годовая инфляция в Турции в мае достигла 75,5%, следует из официальных статистических данных. Предположительно, это станет пиковым значением перед снижением.

«Худшее позади», — заявил в Х министр финансов страны Мехмет Шимшек после публикации данных. По его словам, «переходный период в борьбе с инфляцией» завершился и Турция вступает «в процесс дезинфляции», уже в июне начнется снижение.

К концу третьего квартала, полагает министр, величина инфляции будет ниже 50%, через год — 33%, через два — 21%.

Нынешний показатель — самый высокий с конца 2022-го. При этом это не рекордное значение — больше инфляция была в октябре того года — 85,5%. Затем началось ее снижение, в июне 2023-го она упала до минимума в 38,2% с конца 2021 года, а затем снова стала расти. В апреле этого года она почти достигла 70%.

ЦБ спрогнозировал, когда в России пройдет пик инфляции
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Последний период роста инфляции начался почти сразу после переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана (выборы состоялись в мае 2023-го) и смены главы Центробанка Турции: его руководителем впервые стала женщина, Хафизе Гайе Эркан. Financial Times отмечала, в свой предыдущий президентский срок Эрдоган подтолкнул ЦБ Турции к снижению ключевой ставки с 19 до 8,5%, после чего его критиковали за разжигание инфляционного кризиса и резкое падение курса лиры по отношению к доллару. Эрдоган отказывался повышать ставку.

С момента смены руководства ЦБ начался период более жесткой кредитно-денежной политики, связанной с повышением ключевой ставки. Это произошло в несколько этапов, в итоге она поднялась с 8,5% в июне 2023-го до 50% в марте этого года. ЦБ допускал дальнейшее повышение ставки, если будет наблюдаться значительное расхождение экономических показателей и прогнозов. Нынешние величины соответствуют траектории, установленной регулятором, отмечает Bloomberg.

Шимшек в прошлом месяце объявил о трехлетнем плане жесткой экономии, направленной на сокращение государственных расходов для сдерживания инфляции.

Черчесову предложили работу в новой сборной

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России

Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео

Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео

Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Турция Инфляция
Материалы по теме
Бизнес рассказал о планах Турции расширить прием платежей из России
Финансы
Reuters сообщил о «массовом исходе» уехавших россиян из Турции
Общество
⁠Эрдоган заявил о необходимости обновления Конституции Турции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Офис Зеленского отказался обращаться в КС насчет легитимности президента Политика, 15:49
В Армении опровергли планы переманить лучшую российскую фигуристку Спорт, 15:49
МИД Казахстана счел сомнительным интервью Зеленского СМИ Центральной Азии Политика, 15:46
В Финляндии из-за неисправности остановили атомную электростанцию Общество, 15:38
Гросси заявил о нарушении всех столпов ядерной защиты МАГАТЭ на ЗАЭС Политика, 15:32
В Турции спрогнозировали снижение инфляции после майского пика в 75% Экономика, 15:26
Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Спорт, 15:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти спрогнозировали рост дефицита российского бюджета в 2024 году Экономика, 15:21
Дело о взрыве в квартире при изготовлении взрывчатки передали в суд Политика, 15:19
ТМК отказалась от SPO в связи с неблагоприятными условиями на рынке Инвестиции, 15:13
УЕФА назвал лучшего игрока Лиги чемпионов Спорт, 15:11
В Грузии рассказали, что грозит нарушителям закона об иноагентах Политика, 15:09
Альфа-банк выступил генеральным партнером Недели российского ретейла Пресс-релиз, 15:06
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января Инвестиции, 15:03