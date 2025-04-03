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Новые пошлины США ,  
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Fitch понизило долгосрочный рейтинг Китая

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Новые пошлины США
Агентство ожидает, что соотношение госдолга к ВВП в ближайшие несколько лет продолжит расти из-за торговой напряженности с США, ослабленного внутреннего спроса и дефляционного давления. Размер пошлин США для Китая составит 54%
Фото: TonyV3112 / Shutterstock
Фото: TonyV3112 / Shutterstock

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Китая в иностранной валюте с A+ до A.

Понижение рейтинга агентство объяснило «ожиданиями дальнейшего ослабления государственных финансов Китая и быстрорастущей траектории государственного долга в период экономического перехода страны».

«На наш взгляд, для поддержки роста [экономики] будут использоваться устойчивые бюджетные стимулы на фоне сдержанного внутреннего спроса, растущих тарифов и дефляционного давления. Такие меры поддержки наряду со структурным сокращением доходной базы, вероятно, будут способствовать сохранению высокого уровня бюджетного дефицита», — пояснили в Fitch.

Там ожидают, что соотношение госдолга к ВВП сохранит тенденцию к росту в течение ближайших нескольких лет.

Агентство отметило, что хотя объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт товаров еще не учтены Fitch в своих прогнозах, «существует неопределенность относительно их влияния». Против Китая Трамп ввел «ответный» тариф 34%.

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Согласно прогнозу Fitch, дефицит бюджета КНР вырастет до 8,4% ВВП в 2025 году с 6,5% в 2024-м, а госдолг — до 68,3% ВВП в этом году с 60,9% в прошлом. ВВП увеличится на 4,4% в 2025 году по сравнению с 5,0% в 2024-м.

В Fitch считают, что Китай выглядит более устойчивым к американским пошлинам по сравнению с первым сроком Трампа, поскольку страна диверсифицировала свои экспортные рынки. Однако Китай пострадает от мирового спада, вызванного тарифами.

Китайский Минфин в ответ заявил, что рейтинг Fitch «не может в полной мере и объективно отражать реальную ситуацию в Китае». В 2024 году ВВП страны составил 134,9 трлн юаней, увеличившись на 5%, что позволяет стране занимать лидирующие позиции среди крупнейших экономик мира, подчеркнули там.

Всего размер пошлин для Китая составит 54%, поскольку до этого Трамп уже ввел в отношении страны 10-процентные тарифы, а затем удвоил их. Пекин пообещал принять ответные меры.

На фоне пошлин юань упал до самого низкого уровня за семь недель. В четверг китайская валюта завершила сессию на уровне 7,3043 за доллар, что стало самым низким показателем с 12 февраля. Китайский индекс CSI300 снизился на 0,6%, до двухмесячного минимума, а гонконгский Hang Seng (HIS) — на 1,5%.

Китай запланировал рост ВВП в этом году на уровне примерно 5%.

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