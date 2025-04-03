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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Видео объявления Трампом о введении тарифов на русском языке

Появилось видео объявления Трампом тарифов на русском языке
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Видео объявления Трампом о введении тарифов на русском языке
Video

Президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов для разных стран — они достигают 49%. Как американский лидер объяснил их введение — в видео РБК.

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Дональд Трамп тарифы пошлины
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