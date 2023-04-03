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Россия нашла адвокатов для защиты от ЮКОСа, несмотря на санкции

По меньшей мере три западных юрфирмы решили не представлять интересы России в американских процессах по делу ЮКОСа. Однако Москва сумела договориться с юристами из компании Marks & Sokolov
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Гендиректор МЦПЗ (организация, которая занимается сопровождением юридической защиты от иностранных исков бывших структур ЮКОСа) Андрей Кондаков сообщил американскому суду, что западные юрфирмы отказались представлять интересы России в новых процессах по международному «делу ЮКОСа», однако Россия все же сумела договориться с юристами из компании Marks & Sokolov.

Кондаков в заявлении для суда по округу Колумбия в начале 2023 года указал, что в контексте российской военной операции на Украине швейцарская юрфирма Schellenberg Wittmer и американская Debevoise & Plimpton, «которые могли бы представлять РФ в данном процессе» [Yukos Capital Limited v. Российская Федерация], отказались от сотрудничества с РФ, а поиск адекватной замены был осложнен различными санкционными режимами.

Другая американская юрфирма, White & Case, с 2015 года представляющая Россию в центральном судебном процессе вокруг ЮКОСа в Нидерландах, где на кону стоит как минимум $50 млрд. тоже пытается выйти из этого процесса: в конце ноября 2022 года она подала в суд округа Колумбия просьбу разрешить ей прекратить работу в интересах Москвы, уведомил Кондаков. Суд пока не дал ответа на это ходатайство.

В сентябре 2022 года представители МЦПЗ встретились в Стамбуле с управляющими директорами юрфирмы Marks & Sokolov с офисами в Москве и Филадельфии Брюсом Марксом и Сергеем Соколовым, рассказал Кондаков суду. В результате Генпрокуратура (с 2021 года ответственна за представление интересов России в иностранных судах) дала добро на привлечение Marks & Sokolov к этому делу и закупке ее услуг, что было сделано «безотлагательно». РБК не удалось найти такую госзакупку в открытом доступе. В России зарегистрировано ООО «Маркс и Соколов» с единственным учредителем Сергеем Соколовым.

Marks & Sokolov в разные годы представляла интересы АЛРОСА, «ВСМПО-Ависма», «Газпрома», ММК, «Норникеля», Polyus Gold, «Северстали», ВТБ, украинского бизнесмена Игоря Коломойского, следует из информации на ее сайте.

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Кондаков заявлял американскому суду, что для представления интересов России в этом деле нужно быть знакомым с вопросами российского права и с американским законом об иммунитетах иностранных государств (FSIA), уметь читать документы на русском.

РБК направил запросы в МЦПЗ и Marks & Sokolov.

Как ранее писал РБК, в марте 2022 года Yukos Capital попросила суд США подтвердить вынесенное в Швейцарии арбитражное решение, присудившее к взысканию с РФ $5,03 млрд, включая $2,63 млрд основной компенсации за то, что арбитраж посчитал «незаконной экспроприацией займов, которые Yukos Capital выдала своей бывшей материнской компании [ЮКОС]». Если суд подтвердит арбитражное решение, Yukos Capital сможет претендовать на российские госактивы в США. Российская Федерация оспаривает ходатайство Yukos Capital.

В материалах, направленных в суд 30 января 2023 года, юристы Marks & Sokolov ссылаются, в частности, на «сложность российско-американских отношений, которые включают в себя много деликатных вопросов, критически значимых для мира и безопасности США». По этой причине суд не должен отказывать России в правах, которые в норме дает FSIA суверенным ответчикам, заявили адвокаты. 

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
дело ЮКОСа ЮКОС судебный процесс Арбитраж санкции
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