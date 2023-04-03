Россия нашла адвокатов для защиты от ЮКОСа, несмотря на санкции
Гендиректор МЦПЗ (организация, которая занимается сопровождением юридической защиты от иностранных исков бывших структур ЮКОСа) Андрей Кондаков сообщил американскому суду, что западные юрфирмы отказались представлять интересы России в новых процессах по международному «делу ЮКОСа», однако Россия все же сумела договориться с юристами из компании Marks & Sokolov.
Кондаков в заявлении для суда по округу Колумбия в начале 2023 года указал, что в контексте российской военной операции на Украине швейцарская юрфирма Schellenberg Wittmer и американская Debevoise & Plimpton, «которые могли бы представлять РФ в данном процессе» [Yukos Capital Limited v. Российская Федерация], отказались от сотрудничества с РФ, а поиск адекватной замены был осложнен различными санкционными режимами.
Другая американская юрфирма, White & Case, с 2015 года представляющая Россию в центральном судебном процессе вокруг ЮКОСа в Нидерландах, где на кону стоит как минимум $50 млрд. тоже пытается выйти из этого процесса: в конце ноября 2022 года она подала в суд округа Колумбия просьбу разрешить ей прекратить работу в интересах Москвы, уведомил Кондаков. Суд пока не дал ответа на это ходатайство.
В сентябре 2022 года представители МЦПЗ встретились в Стамбуле с управляющими директорами юрфирмы Marks & Sokolov с офисами в Москве и Филадельфии Брюсом Марксом и Сергеем Соколовым, рассказал Кондаков суду. В результате Генпрокуратура (с 2021 года ответственна за представление интересов России в иностранных судах) дала добро на привлечение Marks & Sokolov к этому делу и закупке ее услуг, что было сделано «безотлагательно». РБК не удалось найти такую госзакупку в открытом доступе. В России зарегистрировано ООО «Маркс и Соколов» с единственным учредителем Сергеем Соколовым.
Marks & Sokolov в разные годы представляла интересы АЛРОСА, «ВСМПО-Ависма», «Газпрома», ММК, «Норникеля», Polyus Gold, «Северстали», ВТБ, украинского бизнесмена Игоря Коломойского, следует из информации на ее сайте.
Кондаков заявлял американскому суду, что для представления интересов России в этом деле нужно быть знакомым с вопросами российского права и с американским законом об иммунитетах иностранных государств (FSIA), уметь читать документы на русском.
РБК направил запросы в МЦПЗ и Marks & Sokolov.
Как ранее писал РБК, в марте 2022 года Yukos Capital попросила суд США подтвердить вынесенное в Швейцарии арбитражное решение, присудившее к взысканию с РФ $5,03 млрд, включая $2,63 млрд основной компенсации за то, что арбитраж посчитал «незаконной экспроприацией займов, которые Yukos Capital выдала своей бывшей материнской компании [ЮКОС]». Если суд подтвердит арбитражное решение, Yukos Capital сможет претендовать на российские госактивы в США. Российская Федерация оспаривает ходатайство Yukos Capital.
В материалах, направленных в суд 30 января 2023 года, юристы Marks & Sokolov ссылаются, в частности, на «сложность российско-американских отношений, которые включают в себя много деликатных вопросов, критически значимых для мира и безопасности США». По этой причине суд не должен отказывать России в правах, которые в норме дает FSIA суверенным ответчикам, заявили адвокаты.