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Россия оспорила иск бывшей структуры ЮКОСа из-за московского курьера

Россия оспорила иск бывшей структуры ЮКОСа из-за московского курьера
Россия оспаривает американский иск бывшей структуры ЮКОСа в том числе на основании «недействительного» вручения документов. Позиция Москвы — курьерская доставка документов нарушает суверенитет России
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российская Федерация оспорила ходатайство Yukos Capital Limited (бывшей структуры ликвидированной группы ЮКОС), поданное в марте 2022 года в суд США по округу Колумбия, и первый ее аргумент — процедурный: истец вручил судебные документы российским властям ненадлежащим образом. Yukos Capital просит американский суд признать и привести в исполнение на территории США решение международного арбитража, в 2021 году присудившее к взысканию с России $2,6 млрд с процентами.

Несмотря на геополитическую напряженность в отношениях России и США, разбирательства в судебной системе США с участием официальной Москвы продолжаются. За представление интересов России в подобных международных делах отвечает Генеральная прокуратура (с 2021 года, до этого — Минюст).

«Курьерский пакет», призванный уведомить Россию о ходатайстве Yukos Capital, был доставлен в Министерство иностранных дел в Москве 29 июня 2022 года, сообщил американскому суду генеральный директор Международного центра правовой защиты (МЦПЗ, автономная некоммерческая организация, созданная специально для сопровождения юридической защиты от иностранных исков бывших структур ЮКОСа. — РБК) Андрей Кондаков. После этого МЦПЗ и Генпрокуратура «стали работать не покладая рук над тем, чтобы найти компетентных адвокатов» для защиты от иска Yukos, написал Кондаков.

В июле 2022 года Yukos Capital заявила суду, что судебные документы вручены в действительности по почте главе российского Министерства иностранных дел [Сергею Лаврову], говорится в документе, поданном в суд представителями Российской Федерации 23 ноября. На что Россия возразила: присоединяясь в 2001 году к гаагской Конвенции о вручении за границей судебных или внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 1965 года, она сделала заявление о том, что документы, предназначенные для Российской Федерации или ее правительства, должны направляться «в дипломатическом порядке», то есть «путем препровождения с помощью вербальных нот дипломатическими представительствами иностранных государств». А вручение документов по почте не допускается.

«Любое вручение процедурных документов на территории РФ может быть осуществлено только российскими судами по запросу иностранного суда <...>. Любое прямое вручение процедурных документов для РФ делопроизводителем иностранного суда на территории РФ путем курьерской доставки представляет собой нарушение суверенитета России», — пишет Кондаков. «Проще говоря, попытка вручить документы для РФ на ее территории через курьера была грубым нарушением суверенитета РФ», — указал он. В итоге посольству США в Москве 9 сентября была направлена вербальная нота о возвращении пакета судебных документов.

В марте 2022 года Yukos Capital попросила суд США подтвердить вынесенное в Швейцарии арбитражное решение, присудившее к взысканию с РФ $5,03 млрд, включая $2,63 млрд основной компенсации за то, что арбитраж посчитал «незаконной экспроприацией займов, которые Yukos Capital выдала своей бывшей материнской компании [ЮКОС]». Если суд подтвердит арбитражное решение, Yukos Capital сможет претендовать на российские госактивы в США.

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Yukos Capital попросила суд США принять решение, подтверждающее решение арбитража, без слушаний по существу на том основании, что Россия не смогла должным образом выразить свое участие в процессе (Москва заявляет, что желает участвовать, но требует надлежащего вручения документов). Напротив, как заявили суду представители российской стороны, в конце января 2023 года Россия, узнав о ходатайстве Yukos в американский суд даже и через «недействительное» вручение документов, незамедлительно начала искать адвокатов для участия в процессе.

У России есть и другие аргументы против иска Yukos Capital. В частности, Москва настаивает на том, что по закону об иммунитетах иностранных государств (FSIA) суд США должен заново разрешить вопрос, обладал ли международный арбитраж в Швейцарии юрисдикцией на рассмотрение спора с Россией по Договору к Энергетической хартии. Официальная позиция России заключается в том, что она в свое время согласилась применять договор временно, но за исключением тех положений, что противоречили российским законам и, соответственно, не могли применяться. Одним из таких неприменимых положений, по версии России, была статья договора о передаче споров в международный арбитраж. Yukos Capital считает, что Россия, подписав этот договор в 1994 году, согласилась на арбитражное разбирательство споров, проистекающих из инвестиций Yukos на территории России.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
ЮКОС дело ЮКОСа Арбитраж
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