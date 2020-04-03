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FT узнала о попытках нефтяников США добиться новых санкций против России

Для того чтобы защитить свою отрасль и повысить спрос на сырье в США, добытчики сланцевой нефти добиваются от Белого дома новых ограничений в отношении крупнейших иностранных производителей — Москвы и Эр-Рияда
BRENT BR-5.20 $30,79 +3,88%
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Лобби американских производителей сланцевой нефти добивается от Белого дома введения санкций против России и Саудовской Аравии, для того чтобы защитить свою отрасль. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники и экспертов.

По данным издания, добытчики сланцевой нефти обратились с просьбой о помощи к Рику Перри — ушедшему в декабре в отставку министру энергетики США из команды Трампа. Сланцевики считают, что для защиты производства нужно ввести санкции против России и Саудовской Аравии, прекратить сотрудничество с Москвой, или, по возможности, хотя бы прекратить поставки саудовской нефти на крупнейший в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод Motiva, расположенный в Техасе и принадлежащий корпорации Saudi Aramco.

«План А — заставить Саудовскую Аравию и Россию начать диалог и сократить добычу нефти. Но если это займет слишком много времени или не удастся, президент прибегнет к плану B — протекционистским мерам по оказанию помощи американским производителям», — прокомментировал планы Белого дома Боб МакНалли, глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший советник Белого дома.

Приостановка поставок саудовской нефти на НПЗ Motiva становится популярной среди сланцевиков, пишет издание. Перри заявлял, что, следуя американскому законодательству, не является зарегистрированным лоббистом ни одной из отраслей. Вместе с тем, отмечает FT, в недавнем интервью Fox News он высказывал идею о необходимости заставить американские НПЗ перерабатывать только американскую нефть в ближайшие несколько месяцев. Перри заявлял, что даст такой совет президенту.

Трамп заявил о переговорах России и Саудовской Аравии по нефти. Главное
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Днем 2 апреля Трамп рассказал о прошедших телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Аль Саудом, и заявил, что не исключает нового ограничения добычи нефти. После этого стоимость барреля Brent резко выросла на треть. В Кремле, однако, переговоры с президентом США опровергли, после чего цена нефти скорректировалась на уровне $29 за баррель.

Вечером 2 апреля представитель властей Техаса Райан Ситтон также сообщил, что разговаривал с министром энергетики России Александром Новаком и обсуждал с ним сокращение ежедневной добычи нефти на 10 млн баррелей.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Россия, США, нефть, санкции, Саудовская Аравия
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