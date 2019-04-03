Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,24 -0,06 EUR Бирж. 73,36 +0,20 Brent 69,14 -0,33% USD Нал. 65,72 64,59 EUR Нал. 73,84 72,64 USD ЦБ 65,16 -0,31 EUR ЦБ 73,17 -0,14 EUR/USD 1,1245 +0,0043 BTC/USD Бирж. 5 144,00 +212,90 IMOEX 2 535,64 +0,31% RTSI 1 225,82 +0,79% DJIA 26 256,75 +0,30% Nasdaq 7 928,31 +1,01%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Discovery $43 (+53,68%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,12%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+17,51%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Discovery $43 (+53,68%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,12%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+17,51%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 65,16 (-0,31) Quote, 13:31
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 73,17 (-0,14) Quote, 13:31
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» Политика, 19:40 Отец Хабиба Нурмагомедова ответил на заявление Макгрегора о жене бойца Общество, 19:31 Что может рассказать о вашем статусе чемодан РБК и BMW, 19:18 Суд оставил футболистов Кокорина и Мамаева под арестом до осени Общество, 19:14 В российском футболе впервые удалили игрока после просмотра видеоповтора Спорт, 19:12 Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов от Кремля Экономика, 19:10 Лавров рассказал о наслаждении «искусством Зеленского» в кино и сериалах Общество, 19:09 «Bitcoin вырастет до $10 тыс.»: три главных ответа про криптовалюту Крипто, 19:01 Трибунал отказал Караджичу в пересмотре пожизненного приговора Политика, 19:01 В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой Общество, 19:00 Главу Евпатории заподозрили в махинациях с землей с ущербом в 35 млн руб. Общество, 18:59 Минтранс отказался от идеи ограничить размер ручной клади Общество, 18:55 Силуанов объяснил задержку с платежом Венесуэлы по долгу в $3 млрд Экономика, 18:55 Продюсер сообщил о просьбе Дольфа Лундгрена устроить встречу с Путиным Общество, 18:49
Экономика ,  
0 
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Перевод неналоговых платежей в НК может произойти в 2021 году, а не в 2020-м, как планировалось ранее, сообщил Минфин. Против нововведений выступает бизнес-сообщество, которое опасается роста фискальной нагрузки
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров. В текущей версии законопроекта, о которой писал РБК, датой вступления нововведений в силу указан 2020 год.

Соответствующая договоренность была достигнута на совещании у Силуанова, в котором приняли участие представители бизнес-ассоциаций, Минфина, Минэкономразвития, Счетной палаты, Госдумы и Совета Федерации. «Таким образом, налогоплательщики и налоговые органы должны получить достаточно времени для того, чтобы адаптироваться к новым условиям», — отметил Лавров. Пакет поправок планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.

Минфин планирует перенести в Налоговый кодекс утилизационный, экологический и курортный сборы, плату за негативное воздействие на окружающую среду, сборы с грузовиков по системе «Платон» и с операторов связи.

Как правительство и бизнес делают неналоговые платежи налоговыми

В России свыше 70 сборов, которые регулируются разрозненными отраслевыми актами. Изначально навести порядок с квазиналоговыми платежами просил бизнес, который выступал за их кодификацию в отдельном документе.

Однако Минфин предложил перенести неналоговые платежи в Налоговый кодекс. Инициатива вызвала сопротивление бизнеса, так как ответственность за нарушение Налогового кодекса серьезнее — штрафы, пени, аресты счетов и уголовная ответственность за неуплату в крупном размере. По мнению четырех крупнейших бизнес-объединений, которые написали письмо президенту Владимиру Путину, платежи должен регулировать отдельный рамочный закон. Торопиться с переносом налоговых платежей в НК не нужно, говорил глава РСПП Александр Шохин в ходе встречи крупного бизнеса с Путиным.

Согласно последней версии от 1 апреля, законопроект должен был вступить в силу с 2020 года. Впрочем, директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская уже допускала перенос реформы. ​«Спешки у нас никакой нет. Было бы, наверное, хорошо, если бы с 2020 года получилось что-то сделать. Но если по объективным причинам придется перенести вступление в силу с 2021 года, это не будет какой-то глобальной проблемой», — отмечала Лебединская на Налоговом форуме Торгово-промышленной палаты в ноябре.

Другие корректировки

  • Минфин подготовит поправки в Бюджетный кодекс, чтобы сохранить целевое расходование поступлений платежей, заявил Лавров. Предприниматели ранее высказывали недовольство тем, что в результате реформы деньги будут поступать в «общий котел» бюджета, тогда как сейчас, например, утилизационный сбор поступает на отдельный счет и идет напрямую на экологические проекты.
  • Силуанов на совещании также поддержал просьбу бизнеса ввести мораторий на штрафы за нарушения касательно этих платежей. Переходный период в последней редакции законопроекта предполагает, что штраф за неуплату экологического налога и утилизационного сбора составит 10% от суммы неуплаты вместо 20% (по нынешнему законодательству). Кроме того, будет введен мораторий на уголовную ответственность за неуплату в отношении пяти платежей, его срок составит десять лет.
  • Минфин намерен совместно с ФНС доработать механизмы взимания платежей, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес, добавил Лавров.
Автор: Ольга Агеева
Теги: неналоговые платежи, Налоги, утилизационный сбор, курортный сбор
Материалы по теме
Растворение в «общем котле»
Экономика
Минфин предложил сделать налогами шесть неналоговых платежей
Экономика
СМИ сообщили о несогласии бизнеса с кодификацией неналоговых платежей
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter