Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Перевод неналоговых платежей в НК может произойти в 2021 году, а не в 2020-м, как планировалось ранее, сообщил Минфин. Против нововведений выступает бизнес-сообщество, которое опасается роста фискальной нагрузки

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров. В текущей версии законопроекта, о которой писал РБК, датой вступления нововведений в силу указан 2020 год.

Соответствующая договоренность была достигнута на совещании у Силуанова, в котором приняли участие представители бизнес-ассоциаций, Минфина, Минэкономразвития, Счетной палаты, Госдумы и Совета Федерации. «Таким образом, налогоплательщики и налоговые органы должны получить достаточно времени для того, чтобы адаптироваться к новым условиям», — отметил Лавров. Пакет поправок планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.

Минфин планирует перенести в Налоговый кодекс утилизационный, экологический и курортный сборы, плату за негативное воздействие на окружающую среду, сборы с грузовиков по системе «Платон» и с операторов связи.

Как правительство и бизнес делают неналоговые платежи налоговыми В России свыше 70 сборов, которые регулируются разрозненными отраслевыми актами. Изначально навести порядок с квазиналоговыми платежами просил бизнес, который выступал за их кодификацию в отдельном документе. Однако Минфин предложил перенести неналоговые платежи в Налоговый кодекс. Инициатива вызвала сопротивление бизнеса, так как ответственность за нарушение Налогового кодекса серьезнее — штрафы, пени, аресты счетов и уголовная ответственность за неуплату в крупном размере. По мнению четырех крупнейших бизнес-объединений, которые написали письмо президенту Владимиру Путину, платежи должен регулировать отдельный рамочный закон. Торопиться с переносом налоговых платежей в НК не нужно, говорил глава РСПП Александр Шохин в ходе встречи крупного бизнеса с Путиным.

Согласно последней версии от 1 апреля, законопроект должен был вступить в силу с 2020 года. Впрочем, директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская уже допускала перенос реформы. ​«Спешки у нас никакой нет. Было бы, наверное, хорошо, если бы с 2020 года получилось что-то сделать. Но если по объективным причинам придется перенести вступление в силу с 2021 года, это не будет какой-то глобальной проблемой», — отмечала Лебединская на Налоговом форуме Торгово-промышленной палаты в ноябре.