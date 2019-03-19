Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения

Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК. Ежемесячную публикацию данных «предлагается приостановить».

«Надо признать, что, по сути, у нас при расчете ежемесячных данных нет значительной части сведений, это моделирование. Данные иногда вызывают серьезные вопросы, и лучше об этом сейчас говорить открыто», — сказал Малков.

По его словам, к обновленной методике расчета денежных доходов граждан, которую Росстат утвердил в ноябре 2018 года, «есть некоторые вопросы», поэтому ведомство проведет ее дополнительное общественное обсуждение в интернете.

Реальные доходы россиян, рассчитываемые Росстатом, снижаются уже пятый год подряд. По итогам 2018 года они сократились на 0,2%. При этом, по прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти ​на 3,4%. В 2017 году сокращение составило 1,7%, в 2016-м — 5,8%, в 2015 году — 3,2%, в 2014-м — 0,7%. В начале 2019 года показатель продолжил падение: в январе реальные доходы снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года.