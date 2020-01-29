ФРС США оставила ключевую ставку без изменений

ФРС США оставила ключевую ставку на уровне 1,5–1,75% и дала инвесторам сигнал, когда ждать сворачивания программы скупки казначейских облигаций. Эксперты связывают ралли на фондовом рынке страны с действием этой программы

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Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку без изменений — на уровне 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства. Такого решения накануне заседания ждали 92 из 94 опрошенных Bloomberg аналитиков. Основным вопросом для экспертов и инвесторов был другой — когда ФРС начнет сворачивать запущенную в прошлом году программу скупки казначейских облигаций.

В конце 2019 года Федрезерв успешно залил рынки деньгами, избежав резкого скачка ставок по кредитам овернайт, отмечает The Wall Street Journal. С 15 октября 2019 года ФРС начала ежемесячно покупать казначейские облигации на $60 млрд, чтобы обеспечить резервами банковскую систему, и планирует продолжать минимум до второго квартала 2020 года. Пауэлл настаивает, что это не количественное смягчение (QE). До этого в сентябре регулятор начал прямые интервенции на рынке репо, которые намерен продолжать до апреля.

Федрезерв трижды прибегал к QE — в 2008-2014 годах — что позволило ему увеличить свой совокупный баланс примерно с $900 млн до $4,5 трлн. На этот раз начиная с сентября его баланс увеличился на $500 млрд, указывают аналитики «ВТБ Капитала» Максим Коровин и Игорь Рапохин.

В 2019 году ФРС трижды снижала ставку: в июле, сентябре и октябре, каждый раз на 25 б.п. Июльское снижение было первым со времен глобального финансового кризиса 2008 года, при этом председатель Федрезерва Джером Пауэлл заверял, что это не является началом цикла смягчения денежно-кредитной политики в США. До этого ФРС снижала ставку три раза подряд лишь в 1998 и 1995–1996 годах, оба раза — в попытке избежать рецессии.

Некоторые рыночные аналитики считают, что программа скупки облигаций спровоцировала ралли на фондовом рынке США, пишет WSJ. «Без объективно хороших новостей скупка казначейских облигаций не обеспечила бы фондовому рынку такой рост, какой мы видим сегодня, но риск ФРС заключается в том, что хорошие новости не будут длиться вечно», — цитирует издание главного экономиста исследовательской компании Wrightson ICAP Лу Крэндалла. Если ФРС назовет конечный целевой уровень баланса, это позволит избежать негативной реакции позже, когда глобальные экономические перспективы ухудшатся, считает он: «Лучше предупредить об откате [рынка] и его причинах заранее, до того, как ветер переменится».