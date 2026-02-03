 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

«Интерфакс» узнал о проекте ограничений по вывозу наличных из России

«Интерфакс»: при вывозе рублей на $10 тыс. придется сообщать их источник
Физлицам ограничат вывоз золота и наличных рублей из России в ЕАЭС. Речь идет о золоте весом от 100 г и наличных рублях, эквивалентных сумме от $10 тыс. Юрлиц и индивидуальных предпринимателей новые ограничения не затронут
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

При вывозе из России наличных рублей, эквивалентных сумме выше $10 тыс., в страны ЕАЭС физическим лицам придется сообщать таможне источник происхождения денег. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект президентского указа, с которым ознакомился.

Как следует из проекта, ограничения на вывоз наличных рублей и золота в слитках планируется ввести одним указом с 1 сентября 2026 года. Мера коснется золотых слитков весом от 100 г. В случае с рублями предлагается запретить их вывоз в страны ЕАЭС на сумму от $10 тыс. по актуальному курсу. Исключение — вывоз через международные аэропорты России. В этом случае потребуется уведомить таможенные органы.

В уведомлении нужно будет указать не только сумму, но и источник происхождения денег, а также цель их использования. Если сумма превышает эквивалент $100 тыс., к уведомлению придется приложить документы, подтверждающие происхождение средств.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Есть еще три государства-наблюдателя: Молдавия (с 2018 года), Узбекистан и Куба (оба — с 2020 года). Они могут участвовать в заседаниях ЕАЭС по приглашению стран-участниц, но не способны влиять на итоговые решения объединения.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей недекларируемого лимита в новом проекте закона не предусмотрено: любую сумму наличных рублей они смогут вывозить только через международные аэропорты и с уведомлением таможни. На кредитные организации новые требования распространяться не будут.

Ограничения направлены на борьбу с незаконным выводом капитала и отмыванием доходов, следует из проекта, говорится в публикации. Сейчас лимитов на вывоз наличных рублей из России нет.

Минфин предложил ограничить физлицам вывоз золота за рубеж
Экономика
Фото:Sven Hoppe / dpa / ТАСС

В декабре прошлого года на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер Александр Новак представил план структурных изменений в экономике на период до 2030 года. Один из его пунктов — запрет на бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе в государства — члены ЕАЭС, а также вывоз золота в слитках.

О том, что Министерство финансов внесло предложение в правительство об ограничении вывоза физлицами золота за рубеж в слитках от 100 г, говорил в конце января замминистра финансов Алексей Моисеев.

Сами ограничения на вывоз золота из России физическими лицами обсуждались в конце 2023 года. Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала кратное увеличение объемов вывоза слитков золота из страны физлицами.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Золото наличные рубли Россия ЕАЭС
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78)
USD ЦБ: 77,02 (+1,29)
