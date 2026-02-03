«Интерфакс» узнал о проекте ограничений по вывозу наличных из России
При вывозе из России наличных рублей, эквивалентных сумме выше $10 тыс., в страны ЕАЭС физическим лицам придется сообщать таможне источник происхождения денег. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект президентского указа, с которым ознакомился.
Как следует из проекта, ограничения на вывоз наличных рублей и золота в слитках планируется ввести одним указом с 1 сентября 2026 года. Мера коснется золотых слитков весом от 100 г. В случае с рублями предлагается запретить их вывоз в страны ЕАЭС на сумму от $10 тыс. по актуальному курсу. Исключение — вывоз через международные аэропорты России. В этом случае потребуется уведомить таможенные органы.
В уведомлении нужно будет указать не только сумму, но и источник происхождения денег, а также цель их использования. Если сумма превышает эквивалент $100 тыс., к уведомлению придется приложить документы, подтверждающие происхождение средств.
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Есть еще три государства-наблюдателя: Молдавия (с 2018 года), Узбекистан и Куба (оба — с 2020 года). Они могут участвовать в заседаниях ЕАЭС по приглашению стран-участниц, но не способны влиять на итоговые решения объединения.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей недекларируемого лимита в новом проекте закона не предусмотрено: любую сумму наличных рублей они смогут вывозить только через международные аэропорты и с уведомлением таможни. На кредитные организации новые требования распространяться не будут.
Ограничения направлены на борьбу с незаконным выводом капитала и отмыванием доходов, следует из проекта, говорится в публикации. Сейчас лимитов на вывоз наличных рублей из России нет.
В декабре прошлого года на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер Александр Новак представил план структурных изменений в экономике на период до 2030 года. Один из его пунктов — запрет на бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе в государства — члены ЕАЭС, а также вывоз золота в слитках.
О том, что Министерство финансов внесло предложение в правительство об ограничении вывоза физлицами золота за рубеж в слитках от 100 г, говорил в конце января замминистра финансов Алексей Моисеев.
Сами ограничения на вывоз золота из России физическими лицами обсуждались в конце 2023 года. Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала кратное увеличение объемов вывоза слитков золота из страны физлицами.
