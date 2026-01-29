Минфин предложил ограничить физлицам вывоз золота за рубеж
Министерство финансов внесло предложение в правительство об ограничении вывоза физлицами золота за рубеж в слитках от 100 грамм. Об этом заявил замминистра Алексей Моисеев.
«[Проект указа] находится в разработке, сейчас он согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве. Я ожидаю, что он будет достаточно оперативно рассмотрен правительством и направлен уже на рассмотрение в администрацию президента», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В сентябре прошлого года Минфин подготовил проект указа президента, ограничивающий для россиян вывоз золота за границу. Алексей Моисеев уже тогда предупредил, что запрет на вывоз золота будет определен не в денежном эквиваленте, а по весу. «Нет, там будут граммы. Там будет 100 граммов. Это монетарные слитки», — отметил он.
В марте 2022 года президент Владимир Путин в указе № 81 в числе прочего запретил вывоз из страны валюты или денежных инструментов в валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс.
Сами ограничения на вывоз золота из России физическими лицами обсуждались в конце 2023 года. Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала кратное увеличение объемов вывоза слитков золота из страны физлицами. В ФТС тогда подчеркнули, что золото служит стратегически важным товаром, в связи с чем контролю за его перемещением, в том числе физическими лицами, уделяется повышенное внимание.
Поправки об ужесточении ответственности за незаконный оборот драгметаллов были внесены правительством в Госдуму еще в 2021 году. Они предполагают внесение изменений в ст. 191 (незаконный оборот драгоценных металлов и (или) драгоценных камней) и ст. 192 УК (нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней).
Замминистра Алексей Моисеев отмечал, что в борьбе с незаконным оборотом драгметаллов власти планируют использовать электронную маркировку для отслеживания золота. У любого слитка, объяснял чиновник, есть источник, который может быть установлен: «Ювелир не может просто в кармане принести слиток, сделать из него колечко и сказать, что он его нашел на дороге. Он должен будет отчитаться о том, откуда он его взял».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля