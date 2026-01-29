Минфин предложил ограничить физлицам вывоз золота за рубеж

Замминистра финансов Моисеев заявил, что в правительство внесено предложение об ограничении для физлиц золотых слитков от 100 грамм

Фото: Sven Hoppe / dpa / ТАСС

Министерство финансов внесло предложение в правительство об ограничении вывоза физлицами золота за рубеж в слитках от 100 грамм. Об этом заявил замминистра Алексей Моисеев.

«[Проект указа] находится в разработке, сейчас он согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве. Я ожидаю, что он будет достаточно оперативно рассмотрен правительством и направлен уже на рассмотрение в администрацию президента», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).



В сентябре прошлого года Минфин подготовил проект указа президента, ограничивающий для россиян вывоз золота за границу. Алексей Моисеев уже тогда предупредил, что запрет на вывоз золота будет определен не в денежном эквиваленте, а по весу. «Нет, там будут граммы. Там будет 100 граммов. Это монетарные слитки», — отметил он.

В марте 2022 года президент Владимир Путин в указе № 81 в числе прочего запретил вывоз из страны валюты или денежных инструментов в валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс.

Сами ограничения на вывоз золота из России физическими лицами обсуждались в конце 2023 года. Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала кратное увеличение объемов вывоза слитков золота из страны физлицами. В ФТС тогда подчеркнули, что золото служит стратегически важным товаром, в связи с чем контролю за его перемещением, в том числе физическими лицами, уделяется повышенное внимание.

Поправки об ужесточении ответственности за незаконный оборот драгметаллов были внесены правительством в Госдуму еще в 2021 году. Они предполагают внесение изменений в ст. 191 (незаконный оборот драгоценных металлов и (или) драгоценных камней) и ст. 192 УК (нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней).

Замминистра Алексей Моисеев отмечал, что в борьбе с незаконным оборотом драгметаллов власти планируют использовать электронную маркировку для отслеживания золота. У любого слитка, объяснял чиновник, есть источник, который может быть установлен: «Ювелир не может просто в кармане принести слиток, сделать из него колечко и сказать, что он его нашел на дороге. Он должен будет отчитаться о том, откуда он его взял».