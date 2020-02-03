Экспорт впервые за десять лет затормозил рост экономики России

Рост ВВП России по итогам 2019 года составил 1,3%, следует из первой оценки Росстата. По сравнению с 2018 годом экономический рост замедлился на 1,2 п.п. Впервые за десять лет экспорт внес отрицательный вклад в динамику ВВП

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Росстат оценил рост ВВП России по итогам 2019 года в 1,3%, что полностью совпало с официальным прогнозом правительства. Объем ВВП 2019 года в текущих рыночных ценах составил 109,4 трлн руб. (годом ранее — 104,4 трлн руб.).

Как и ожидалось, темпы роста российской экономики по итогам прошлого года замедлились на 1,2 п.п по сравнению с 2018 годом (2,5%). Минэкономразвития на прошлой неделе оценило рост ВВП по итогам 2019 года в 1,4%.

Отрицательный вклад экспорта

Экспорт в постоянных ценах в 2019 году сократился на 2,1% по отношению к предыдущему году. Это произошло впервые с 2009 года, когда отрицательный вклад экспорта составил 4,7%. В 2010–2018 годах экспорт в реальном выражении стабильно возрастал, в том числе на 5–5,5% в 2017–2018 годах.