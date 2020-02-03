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Экономика ,  
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Экспорт впервые за десять лет затормозил рост экономики России

Рост ВВП России по итогам 2019 года составил 1,3%, следует из первой оценки Росстата. По сравнению с 2018 годом экономический рост замедлился на 1,2 п.п. Впервые за десять лет экспорт внес отрицательный вклад в динамику ВВП
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Росстат оценил рост ВВП России по итогам 2019 года в 1,3%, что полностью совпало с официальным прогнозом правительства. Объем ВВП 2019 года в текущих рыночных ценах составил 109,4 трлн руб. (годом ранее — 104,4 трлн руб.).

Как и ожидалось, темпы роста российской экономики по итогам прошлого года замедлились на 1,2 п.п по сравнению с 2018 годом (2,5%). Минэкономразвития на прошлой неделе оценило рост ВВП по итогам 2019 года в 1,4%.

Минэкономразвития оценило рост экономики в 2019 году
Экономика

Отрицательный вклад экспорта

Экспорт в постоянных ценах в 2019 году сократился на 2,1% по отношению к предыдущему году. Это произошло впервые с 2009 года, когда отрицательный вклад экспорта составил 4,7%. В 2010–2018 годах экспорт в реальном выражении стабильно возрастал, в том числе на 5–5,5% в 2017–2018 годах.

  • Из-за снижения реального экспорта и роста импорта чистый экспорт сократился в 2019 году на 11,1%, уточнил Росстат.
  • Расходы граждан на конечное потребление выросли на 2,3% против 3,3% годом ранее/
  • Затраты бизнеса на пополнение основных фондов (валовое накопление основного капитала) увеличились на 1,4% (годом ранее этот показатель вырос лишь на 0,1%).

Структура использования ВВП в 2019 году сложилась на фоне «неблагоприятной внешней конъюнктуры экспорта», отмечает Росстат. Доля чистого экспорта товаров и услуг в ВВП за год сократилась с 10 до 7,7%. По оценке Банка России, в 2019 году российский экспорт товаров сократился на 5,7%, до $418 млрд, — после роста более чем на 25% ежегодно в 2017–2018 годах.

Драйверы роста

В разрезе экономических отраслей «самое большое влияние на рост физического объема ВВП оказало увеличение добавленной стоимости добывающих производств (это 2,7%) и обрабатывающих производств (1,6%)», сообщил журналистам руководитель Росстата Павел Малков. В добывающих отраслях высокие темпы показали предприятия добычи природного газа и газового конденсата (+10,6%) и добычи цветных металлов (+9,2%).

Заметный рост в обрабатывающей промышленности показало производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий (+2,7%), химических веществ и химических продуктов (+2,7%), готовых металлических изделий (+8,7%) и лекарственных средств (+18,6%).

Розничная и оптовая торговля по итогам 2019 года показала рост на 1,7%. Финансовый и страховой сектор завершил год ростом на 9,7%.

Расходы домохозяйств на покупку товаров и услуг увеличились на 2,3%, отметил Росстат. Это произошло за счет роста банковских услуг (речь идет о расчетном и кассовом обслуживании, переводах денежных средств и пр.).

Автор: Юлия Старостина
Теги: ВВП России, Росстат, экспорт
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