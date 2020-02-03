Экспорт впервые за десять лет затормозил рост экономики России

- Из-за снижения реального экспорта и роста импорта чистый экспорт сократился в 2019 году на 11,1%, уточнил Росстат.
- Расходы граждан на конечное потребление выросли на 2,3% против 3,3% годом ранее/
- Затраты бизнеса на пополнение основных фондов (валовое накопление основного капитала) увеличились на 1,4% (годом ранее этот показатель вырос лишь на 0,1%).
Структура использования ВВП в 2019 году сложилась на фоне «неблагоприятной внешней конъюнктуры экспорта», отмечает Росстат. Доля чистого экспорта товаров и услуг в ВВП за год сократилась с 10 до 7,7%. По оценке Банка России, в 2019 году российский экспорт товаров сократился на 5,7%, до $418 млрд, — после роста более чем на 25% ежегодно в 2017–2018 годах.
В разрезе экономических отраслей «самое большое влияние на рост физического объема ВВП оказало увеличение добавленной стоимости добывающих производств (это 2,7%) и обрабатывающих производств (1,6%)», сообщил журналистам руководитель Росстата Павел Малков. В добывающих отраслях высокие темпы показали предприятия добычи природного газа и газового конденсата (+10,6%) и добычи цветных металлов (+9,2%).
Заметный рост в обрабатывающей промышленности показало производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий (+2,7%), химических веществ и химических продуктов (+2,7%), готовых металлических изделий (+8,7%) и лекарственных средств (+18,6%).
Розничная и оптовая торговля по итогам 2019 года показала рост на 1,7%. Финансовый и страховой сектор завершил год ростом на 9,7%.
Расходы домохозяйств на покупку товаров и услуг увеличились на 2,3%, отметил Росстат. Это произошло за счет роста банковских услуг (речь идет о расчетном и кассовом обслуживании, переводах денежных средств и пр.).