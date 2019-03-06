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МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии планов покидать должность

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что не собирается покидать свою должность. Об этом он рассказал на пресс-конференции, трансляция которой велась на странице компании в Facebook.

«Я точно не собираюсь увольняться. Мне эта должность нужна для выполнения цели, и я надеюсь, что верховенство права, цивилизованный подход в этой ситуации победят» (цит. по УНН), — сказал он.

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В Киеве не продлили контракт с главой «Нафтогаза» с «заоблачным» окладом

Коболев добавил, что объявленный правительством конкурс на должность председателя правления компании является незаконным, так как подобные конкурсы может назначать только наблюдательный совет. Он также отметил, что с начала года отдает свою зарплату на благотворительность, поэтому не имеет в ней экономической заинтересованности.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что с 23 марта начнется открытый конкурс на должность главы правления «Нафтогаза». Он добавил, что правительство обратилось в набсовет компании за рекомендациями по условиям контракта с будущим главой «Нафтогаза».

В конце февраля «Экономическая правда» узнала у источника, что набсовет компании одобрил продление контракта с Коболевым с выплатой ему ежемесячного оклада 2,08 млн грн ($74,4 тыс.). По данным издания, ранее он также получал ежемесячную премию в размере до 200% от оклада.

Теги: «Нафтогаз», Андрей Коболев
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