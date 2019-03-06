Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии планов покидать должность

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что не собирается покидать свою должность. Об этом он рассказал на пресс-конференции, трансляция которой велась на странице компании в Facebook.

«Я точно не собираюсь увольняться. Мне эта должность нужна для выполнения цели, и я надеюсь, что верховенство права, цивилизованный подход в этой ситуации победят» (цит. по УНН), — сказал он.

Коболев добавил, что объявленный правительством конкурс на должность председателя правления компании является незаконным, так как подобные конкурсы может назначать только наблюдательный совет. Он также отметил, что с начала года отдает свою зарплату на благотворительность, поэтому не имеет в ней экономической заинтересованности.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что с 23 марта начнется открытый конкурс на должность главы правления «Нафтогаза». Он добавил, что правительство обратилось в набсовет компании за рекомендациями по условиям контракта с будущим главой «Нафтогаза».