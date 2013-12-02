"Аэрофлот" нарастил прибыль на 84% за 9 месяцев 2013г.

ОАО "Аэрофлот" увеличило чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев 2013г. на 84,1% - до 545,2 млн долл., говорится в отчетности компании.

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Выручка за отчетный период выросла на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,03 млрд долл. Операционная прибыль удвоилась - до 849,8 млн долл.

Выручка от перевозок увеличилась на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,26 млрд долл. Операционные расходы без учета расходов на топливо выросли на 10,1% и составили 4,3 млрд долл.

"Аэрофлот" основан в 1923г., базируется в Москве в международном аэропорту Шереметьево. Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает 1 тыс. пунктов в 187 странах. Авиакомпания контролирует более 42% российского рынка регулярных международных перевозок. Основной акционер "Аэрофлота" - государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (владеет 51,17%).