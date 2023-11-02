Bloomberg узнал о потере Украиной $3 млрд доходов от сельхозэкспорта
Украинские экспортеры агропродукции остались почти без $3 млрд доходов, которые хранились за пределами страны с момента начала российской спецоперации, сообщает Bloomberg со ссылкой на закрытые данные Национального банка страны (НБУ).
Источник агентства сообщил, что это составляет 70–75% от общей суммы того, что трейдеры из различных отраслей экономики хранят за пределами Украины.
В октябре глава НБУ Андрей Пышный в интервью «Forbes Украина» заявил, что всего экспортеры не вернули в страну около $8 млрд валютной выручки. По его словам, это оказывает большое влияние на экономику Украины, в частности усиливает давление на ее золотовалютные резервы. Некоторые экспортеры затягивали срок возврата до максимального (на тот момент — 180 дней), при этом по сравнению с годом ранее ситуация в этом плане улучшилась. Однако, отметил Пышный, некоторые трейдеры вообще не возвращают выручку.
Собеседник Bloomberg уточнил, что Пышный, называя эту сумму, имел в виду период за последние десять лет.
На прошлой неделе Киев ужесточил контроль за поставками агропродукции. «Страна.ua» писала, что речь идет о следующих нововведениях:
- постановка компаний-экспортеров на учет в государственном аграрном реестре с условием, что это действующие организации, которые были зарегистрированы как налогоплательщики не позднее 23 февраля 2022 года;
- сокращение срока возврата валютной выручки государству до 90 дней;
- компании не должны иметь долгов по возврату валютной выручки, в противном случае им придется получать лицензию на экспорт;
- компаниям будут возвращать НДС только после передачи валютной выручки государству.
Источник издания в отрасли сельского хозяйства заявил, что выполнить новые требования правительства участникам рынка будет сложно. Например, соблюсти сокращенные сроки по возврату выручки может быть проблематично из-за того, что за товар платят не сразу после отгрузки, и аграриям придется отдавать свои средства, что будет способствовать «вымыванию» финансов у них.