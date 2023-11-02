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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о потере Украиной $3 млрд доходов от сельхозэкспорта

Bloomberg: Киев лишился $3 млрд хранящихся за рубежом доходов от агроэкспорта
Сюжет
Военная операция на Украине
За границей находятся около $3 млрд доходов Украины от агроэкспорта. Одна из причин того, что их не получил Киев, — проблемы с возвращением компаниями валютной выручки. С целью исправить ситуацию власти ужесточили правила возврата
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Украинские экспортеры агропродукции остались почти без $3 млрд доходов, которые хранились за пределами страны с момента начала российской спецоперации, сообщает Bloomberg со ссылкой на закрытые данные Национального банка страны (НБУ).

Источник агентства сообщил, что это составляет 70–75% от общей суммы того, что трейдеры из различных отраслей экономики хранят за пределами Украины.

В октябре глава НБУ Андрей Пышный в интервью «Forbes Украина» заявил, что всего экспортеры не вернули в страну около $8 млрд валютной выручки. По его словам, это оказывает большое влияние на экономику Украины, в частности усиливает давление на ее золотовалютные резервы. Некоторые экспортеры затягивали срок возврата до максимального (на тот момент — 180 дней), при этом по сравнению с годом ранее ситуация в этом плане улучшилась. Однако, отметил Пышный, некоторые трейдеры вообще не возвращают выручку.

Собеседник Bloomberg уточнил, что Пышный, называя эту сумму, имел в виду период за последние десять лет.

На прошлой неделе Киев ужесточил контроль за поставками агропродукции. «Страна.ua» писала, что речь идет о следующих нововведениях:

  • постановка компаний-экспортеров на учет в государственном аграрном реестре с условием, что это действующие организации, которые были зарегистрированы как налогоплательщики не позднее 23 февраля 2022 года;
  • сокращение срока возврата валютной выручки государству до 90 дней;
  • компании не должны иметь долгов по возврату валютной выручки, в противном случае им придется получать лицензию на экспорт;
  • компаниям будут возвращать НДС только после передачи валютной выручки государству.
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Источник издания в отрасли сельского хозяйства заявил, что выполнить новые требования правительства участникам рынка будет сложно. Например, соблюсти сокращенные сроки по возврату выручки может быть проблематично из-за того, что за товар платят не сразу после отгрузки, и аграриям придется отдавать свои средства, что будет способствовать «вымыванию» финансов у них.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина зерновые экспорт валютная выручка
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