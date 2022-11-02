Эксперты увидели «тонус» экономики в высоком уровне конфликтности бизнеса

Довольно высокий уровень конфликтности деловой среды в России, который сохранился в третьем квартале, свидетельствует об активности экономики и ее пребывании «в тонусе», считают эксперты. Шок не стал таким глубоким, как ожидали

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Индекс конфликтности деловой среды в России в третьем квартале 2022 года продолжил заданный в предыдущем квартале тренд на снижение и составил 2,03, говорится в докладе инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково». Рекордное значение за всю историю его расчета (с 2017 года) индекс конфликтности показал в первом квартале — 2,33, однако во втором квартале он снизился до 2,14.

«Конфликтность падает вслед за некоторым падением общей деловой активности в стране, что особенно стало заметно в сентябре 2022 года, после окончания сезона отпусков. Высокий уровень индекса выше отметки «2 пункта» сохраняется в основном благодаря многочисленным судебным искам, связанным с уходящими из России западными корпорациями», — говорится в докладе.

Значение индекса А1 остается на высоком для последних лет уровне, из чего исследователи сделали вывод, что экономика России продолжает оставаться активной, «в тонусе». «В целом можно говорить, что деловая активность в России не показывает того шока, который прогнозировался многими экспертами весной — летом 2022 года, и чувствует себя, несмотря на небольшое снижение, значительно лучше ожиданий», — подчеркнули авторы доклада.

Эксперты отметили, что в России продолжается снижение количества крупных и средних компаний в России — этот негативный макроэкономический тренд длится непрерывно с 2017 года. «За неполных 5 лет наших наблюдений количество компаний, соответствующих по своему размеру критериям индекса А1, снизилось более чем вдвое, достигнув цифры 229 тыс.», — отметили авторы исследования.

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Индекс рассчитывается по формуле, включающей информацию о количестве компаний, представляющих интерес для корпоративного спора, количестве судебных исков по корпоративным статьям в российских судах и количестве упоминаний корпоративных конфликтов в СМИ. В расчет индекса не включаются данные по уголовным делам против предпринимателей.

Из особенностей ситуации в третьем квартале авторы доклада отметили рост количества судебных исков на фоне снижения числа упоминаний о корпоративных спорах в СМИ. Обычно при возникновении конфликтных ситуаций предприниматели чаще обращаются к местным органам власти для разрешения споров, «но в текущих реалиях местным властям явно не до проблем бизнеса, поэтому суд снова становится предпочтительным инструментом решения».

Эксперты ожидают, что в четвертом квартале индекс А1 продолжит снижение «в связи с макроэкономическими процессами, вызванными стагнацией в российской и мировой экономике». В первом квартале следующего года на снижение конфликтности деловой среды повлияют новогодние каникулы, во время которых традиционно сокращается количество как самих корпоративных споров, так и упоминаний о них в СМИ, однако ожидать резкого снижения индекса оснований пока нет, предупреждают авторы доклада.