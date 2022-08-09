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Эксперты зафиксировали снижение конфликтности бизнеса в России в кризис

Индекс конфликтности бизнеса снизился на 4%, но все равно остается «беспрецедентно высоким», отмечают эксперты. Наибольший рост уровня конфликтности зафиксировали в Магаданской области
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В России наблюдается снижение уровня конфликтности в бизнес-среде. Об этом сообщается в бюллетени Индекса конфликтности деловой среды (Индекса А1), созданного инвестиционной компанией А1 и Московской Школой управления «Сколково» (есть в распоряжении РБК).

«На смену турбулентному первому кварталу пришел более стабильный второй — в июне уровень стабильности, предсказуемости и хладнокровия
на рынке был уже существенно выше, чем в марте», — отмечают эксперты.

«Индекс А1» рассчитывается по специальной формуле, учитывающей динамику трех показателей:

  • динамику количества судебных исков в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, отобранных по тематикам корпоративных споров;
  • динамику сообщений в печатных и электронных СМИ федерального и регионального уровня, посвященных корпоративным конфликтам;
  • динамику числа компаний достаточного для корпоративных споров размера на данном рынке.

Так, по сравнению с предыдущим кварталом «Индекс А1» снизился на 4%, однако все еще остается «беспрецедентно высоким». Сейчас он составляет 2,14. Пикового значения индекс достиг в первом квартале 2022 года — 2,23. С начала 2019 года до второго квартала 2021 года «Индекс А1» не поднимался выше 2.

Уровень конфликтности бизнеса в России достиг исторического максимума
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Среди российских регионов наибольший рост уровня конфликтности наблюдался в:

  • Магаданской области — 1,8 (+497,9%);
  • Карачаево-Черкессии — 1,27 (+357,6%);
  • Ингушетии — 2,64 (+217,6);
  • Республике Алтай — 1,95 (+186%);
  • Ханты-Мансийский автономный округ — 1,19 (+160,8).
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Эксперты объяснили высокий рост уровня конфликтности в Магаданской области увеличением числа судебных разбирательств между строительной организацией «Объединение проектировщиков» и подрядчиками.

Среди регионов снижения конфликтности назвали:

  • Ямало-Ненецкий автономный округ — 1,02 (-82,6%);
  • Пензенскую область — 0,84 (-68,9%);
  • Адыгее — 1,05 (-56,2%);
  • Якутии — 0,5 (-56,1%);
  • Татарстане — 0,94 (-54,3%).

В бюллетене указали на то, что основные инструменты расчета «Индекса А1» ведут себя разнонаправленно: число исков снизилось, тогда как в прессе о конфликтах стали писать чаще.

Эксперты отметили, что если во втором квартале 2019 года одна «конфликтная» статья в СМИ приходилась на 90 участников рынка, то сейчас этот показатель вдвое больше — 45 компаний на одну публикацию о корпоративном споре.

«Затухание конфликтов» в бизнес-среде отчасти можно объяснить тем, что многие игроки переключились на покупку активов уходящих из России иностранных компаний, говорится в докладе.

Согласно прогнозу разработчиков индекса, в третьем и четвертом кварталах 2022 года уровень конфликтности в бизнес-среде продолжит снижаться, поскольку инвесторы в России будут больше заняты освоением ниш, открытых с уходом западных компаний, нежели спорами между собой.

Тем не менее, повышение роли СМИ в корпоративных спорах станет в России долгосрочным трендом, считают эксперты, что будет поддерживать показатели «Индекса А1» на уровне около 2.

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