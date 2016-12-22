Топилин сообщил о 70 тыс. получивших пособие на первенца семей

Ежемесячное пособие при рождении первого ребенка с 1 января 2018 года получили более 70 тыс. российских семей, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, передает корреспондент РБК.

«Сейчас эта программа разворачивается в регионах, и уже более 70 тысяч семей получили такое пособие», — сказал Топилин.

Глава Минтруда не исключил, что программа выплат ежемесячных пособий может быть скорректирована.

«Мы исходим из того, что, возможно, в последующем потребуются определенные коррективы по этой программе, но нам надо дождаться результата. Как вы понимаете, программа начала работать только с начала года, и, конечно, нужно подождать хотя бы год, чтобы точно проанализировать, где, какие есть нюансы, какие есть необходимости настроек», — добавил Топилин.

В конце мая вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что более 53,6 тыс. российских семей начали получать ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка.

В марте вице-премьер Ольга Голодец, курировавшая социальный блок в старом составе правительства (в обновленном составе кабинета министров социальные вопросы курирует Татьяна Голикова), поручила Минтруду проработать изменение критериев назначения выплат на первого и второго ребенка.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка могут получить семьи, в которых среднедушевой среднемесячный доход составляет менее полутора регионального прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.