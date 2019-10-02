Новак сообщил о фундаментальной роли «черных лебедей» на рынке нефти

Из-за неопределенности геополитической обстановки прогнозировать ситуацию на рынке нефти стало проблематично, пояснил министр. По его словам, один из таких факторов — еженедельные санкции «одной большой страны»

Ситуация с ценами на нефть остается «почти стабильной», однако сами рынки находятся под давлением неопределенных факторов, чаще всего связанных с геополитикой, — «черных лебедей». Это затрудняет возможность прогнозирования, заявил министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.

«Несмотря на то что мы видим некое стабильное колебание цен вокруг $60 [за баррель], но мы не видим самой стабильности на рынке. Мы ощущаем, что вокруг веют «черные лебеди», которых мы не можем предсказать и которые могут существенно повлиять на рынок», — сказал он, отметив, что роль «черных лебедей» стала фундаментальной.

Министр уточнил, что сейчас обсуждаются способы снизить влияние этих факторов. Кроме того, по словам Новака, на потребление нефти влияют торговые войны, а также поведение «одной большой страны», которая «еженедельно» объявляет о различных санкциях в отношении других государств. Для того чтобы держать баланс спроса и предложения «в русле», страны ОПЕК+ проводят координирующую работу, заключил глава Минэнерго.