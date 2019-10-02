Новак сообщил о фундаментальной роли «черных лебедей» на рынке нефти

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 65,44 (+0,37) Quote, 12:26
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 71,47 (+0,62) Quote, 12:26
К торгам на NASDAQ впервые допустят российского брокера Финансы, 14:36 Чем Сингапур привлекает предпринимателей со всего мира РБК и ВТБ, 14:35 Дворкович возглавил совет директоров «дочки» ВЭБа Бизнес, 14:35 «Джокер», Suede и одноактные балеты: культурные события октября Стиль, 14:24 Лавров заявил о выгодной для США «турбулентности» на Ближнем Востоке Политика, 14:23 Цена токена Hedera Hashgraph упала на 90% за две недели Крипто, 14:22 Первого президента Крыма похоронили в Симферополе Общество, 14:19 Кремль опроверг наличие указа об увольнении главы ФСИН Общество, 14:18 Власти Магадана объяснили указ губернатора о премиях чиновникам Общество, 14:18 Карен Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине Спорт, 14:13 Магазин без покупателей: как выглядит лондонский шоурум Бэнкси Общество, 14:12  Закон о статусе Донбасса обсудят после встречи «нормандской четверки» Политика, 14:06 Собчак, Ургант, Петров и другие гости ярмарки Cosmoscow. Фотогалерея РБК и Audi, 14:05 Напавшему на сотрудника СК в Москве предъявили обвинение Общество, 14:02
Экономика ,  
0 
Новак сообщил о фундаментальной роли «черных лебедей» на рынке нефти
Из-за неопределенности геополитической обстановки прогнозировать ситуацию на рынке нефти стало проблематично, пояснил министр. По его словам, один из таких факторов — еженедельные санкции «одной большой страны»
BRENT BRENT $59,06 -0,4%

Ситуация с ценами на нефть остается «почти стабильной», однако сами рынки находятся под давлением неопределенных факторов, чаще всего связанных с геополитикой, — «черных лебедей». Это затрудняет возможность прогнозирования, заявил министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.

«Несмотря на то что мы видим некое стабильное колебание цен вокруг $60 [за баррель], но мы не видим самой стабильности на рынке. Мы ощущаем, что вокруг веют «черные лебеди», которых мы не можем предсказать и которые могут существенно повлиять на рынок», — сказал он, отметив, что роль «черных лебедей» стала фундаментальной.

Экономика
Новак рассказал, откуда на рынок нефти могут прилететь «черные лебеди»

Министр уточнил, что сейчас обсуждаются способы снизить влияние этих факторов. Кроме того, по словам Новака, на потребление нефти влияют торговые войны, а также поведение «одной большой страны», которая «еженедельно» объявляет о различных санкциях в отношении других государств. Для того чтобы держать баланс спроса и предложения «в русле», страны ОПЕК+ проводят координирующую работу, заключил глава Минэнерго.

В марте 2019 года Новак также рассуждал о влиянии «черных лебедей» на рынок нефти. Среди таких факторов он, в частности, называл санкции против Ирана и Венесуэлы, ситуацию в Ливии и Нигерии.

По состоянию на 13:00 мск 2 октября нефть марки Brent торгуется в районе $58,9 за баррель. 1 октября цена впервые почти за месяц опустилась ниже $59.

Авторы: Алина Фадеева, Артём Губенко
Теги: «черный лебедь», нефть, Александр Новак
Материалы по теме
Новак предупредил о «нависающей» над Европой «газовой дубинке» США
Политика
Минэнерго назвало возможный рост добычи нефти в России после атаки дронов
Бизнес
Цена на нефть упала ниже $59 за баррель
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter