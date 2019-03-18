Новак рассказал, откуда на рынок нефти могут прилететь «черные лебеди»

Ситуация на мировом нефтяном рынке остается недостаточно стабильной. На него продолжают давить факторы неопределенности, способные резко изменить ситуацию, считает министр энергетики России Александр Новак

Александр Новак (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Глобальный нефтяной рынок в настоящее время «достаточно сбалансирован» по спросу и предложению, однако ситуация на нем недостаточно стабильна. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил министр энергетики России Александр Новак.

По словам министра, стабильности нефтяного рынка угрожают так называемые черные лебеди — труднопрогнозируемые изменения, связанные в основном с геполитическими вопросами.

«Она [ситуация] недостаточно стабильная, потому что очень много факторов неопределенности, которые сегодня влияют на рынок. Те же санкции относительно Ирана, относительно Венесуэлы, ситуация в этих странах, в Ливии, Нигерии — все это «черные лебеди», которые, на мой взгляд, могут серьезно поменять ситуацию», — сказал Новак.

​Накануне, 17 марта, министр побывал в Баку, где, в преддверии заседания совместного Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ провел переговоры с главами энергетических ведомств Азербайджана, Ирака и Саудовской Аравии. В ходе встреч Новак выразил уверенность в возможности добиться поддержания долгосрочной стабильности на нефтяном рынке, назвав главной задачей нефтепроизводителей сохранение способности «эффективно реагировать на изменяющуюся рыночную конъюнктуру».