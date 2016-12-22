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Козак рассказал о влиянии реформы энерготарифов на сумму платежей за ЖКХ
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Козак рассказал о влиянии реформы энерготарифов на сумму платежей за ЖКХ
Экономика, 15:13
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Козак рассказал о влиянии реформы энерготарифов на сумму платежей за ЖКХ
Новая градация тарифов на электричество может быть введена уже летом 2019 года, рассказал вице-премьер. Однако, по его словам, эти изменения к росту платы за ЖКХ для большинства потребителей не приведут
Дмитрий Козак (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Введение дифференцированных тарифов на электроэнергию не приведет к росту платежей за ЖКХ для населения. Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

«Не приведет точно. Приведет только к тому, что у нас замедлятся темпы роста тарифов для населения», — пообещал вице-премьер.

По его словам, повыситься платежи за ЖКХ могут только для тех потребителей, которые владеют коттеджами, «огромными» дачами или виллами. «Для этой незначительной категории», — пояснил он.

Козак также подчеркнул, что речь идет не о введении социальной нормы потребления электроэнергии для населения, а о градации тарифов в зависимости от потребления.

«Это не возврат к социальной норме. Здесь никаких окончательных еще решений не принято, но надо навести порядок — градировать различные категории потребителей в зависимости от объема потребления. По существу, свыше 600 кВт•ч​​ (в месяц. — РБК) — это промышленный потребитель, а они приравнены к обычным гражданам», — отметил он (цитата по РИА «Новости»).

Представитель Козака заявил о проработке ограничений на энергопотребление
Экономика

По его словам, градация тарифов может быть введена уже к 1 июля 2019 года. «Мы хотим, чтобы к лету следующего года это все заработало. К 15 января должны быть проработаны эти предложения и должно быть выработано справедливое решение, справедливое распределение тарифов по различных категориям плательщиков», — сообщил вице-премьер.

Козак также отметил, что введение новой градации тарифов для населения — не единственная мера, направленная на эффективное расходование электроэнергии. ​«Обсуждаем целый комплекс вопросов по повышению эффективности электросетевого хозяйства», — заявил вице-премьер.

Козак поддержал предложения Минэкономразвития и Минэнерго о введении нормативов энергопотребления в России, рассказывал ранее РБК представитель вице-премьера Илья Джус. Однако, по его словам, конкретные параметры реформы пока не определены.

Газета «Коммерсантъ» ранее сообщала, что в правительстве обсуждают введение норм энергопотребления: тариф на электроэнергию для россиян, потребляющих электричество в пределах так называемой социальной нормы в 300 кВт•ч, будет оплачиваться по базовому тарифу, потребление свыше 300 кВт•ч — по повышенному, а свыше 500 кВт•ч — по «экономически обоснованному» тарифу. При этом расчет энергопотребления должен идти не в расчете на одного человека, а в расчете на «точку подключения».

Кроме того, правительство также обсуждает отмену льгот для домов с электроплитами, а также отмену льгот на электричество для селян. Эта идея обсуждается в рамках снижения перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда за низкие тарифы для населения переплачивают другие потребители, отмечало издание.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: электроэнергия , тарифы , Дмитрий Козак
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