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Представитель Козака заявил о проработке ограничений на энергопотребление
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Представитель Козака заявил о проработке ограничений на энергопотребление
Экономика, 13:11
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Представитель Козака заявил о проработке ограничений на энергопотребление
В правительстве обсуждают введение норм на энергопотребление. В Минэнерго и в Минэкономразвития считают, что это будет способствовать справедливому распределению субсидий на электроэнергию между потребителями
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Вице-премьер Дмитрий Козак поддержал предложения Министерства экономразвития и Министерства энергетики, которые касаются введения нормативов энергопотребления в России, однако конкретные параметры реформы, которая отразится на тарифах на электроэнергию, пока не определены. Об этом РБК рассказал представитель Козака Илья Джус.

По его словам, правительство давно обсуждает тему «расшивки» перекрестного субсидирования в электроэнергетике», последнее заседание у Козака по этому вопросу состоялось 19 сентября. ​

«Рассматривался комплекс мер по снижению объемов перекрестного субсидирования и его более справедливого распределения между группами потребителей. Козак поддержал предложения Минэка и Минэнерго, касающиеся нормы потребления, однако конкретные параметры дифференциации тарифов еще прорабатываются, дано соответствующее поручение», — сказал РБК представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Ранее о том, что в правительстве вернулись к обсуждению проекта 2013 года о введении социальной нормы потребления энергии, со ссылкой на источники сообщала газета «Коммерсантъ».

По информации издания, обсуждается вариант о фиксации социальной нормы энергопотребления в 300 кВт·​ч в месяц. Если потребитель укладывается в это значение, то оплата идет по базовому тарифу, а если нет — то по повышенному. Если же потребление превышает 500 кВт·​ч, то оплата происходит по «экономически обоснованному» тарифу. При этом главное отличие от законопроекта 2013 года — в том, что объем фиксируется не на человека, а на «точку подключения».

Представитель «Сообщества потребителей энергии», объединяющей 29 крупных промышленных компаний России, сообщил РБК, что ассоциация оценивала эффекты от введения соцнормы еще в 2013 году: они скромные, а администрирование сложное и затратное. По его мнению, проблему перекрестного субсидирования можно решить проще и быстрее, устранив неэффективность сетевых компаний и внедрив разнотемповую индексацию тарифов для населения и промышленности.

Суммарный объем электропотребления предприятий, входящих в состав ассоциации, составляет около половины от общего объема промышленного электропотребления в России.

Авторы: Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова, Наталья Демченко.
Теги: энергетика , тарифы
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