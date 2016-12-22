«Коммерсантъ» узнал о возможных ограничениях на энергопотребление

В правительстве задумались о введении социальной нормы энергопотребления с резким повышением тарифов для тех, кто ее превысит

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В правительстве задумались о размораживании реформы, которая повлияет на энерготарифы. Речь идет о социальной норме энергопотребления. Документ, который так и не вступил в силу в 2014 году, на этот раз в целом одобрил вице-премьер Дмитрий Козак, предложивший заинтересованным ведомствам подготовить нормативные документы до середины января, указывает газета «Коммерсантъ».

В соответствии со схемой, которая рассматривалась в кабинете министров, социальная норма энергопотребления фиксируется на отметке в 300 кВт ч в месяц. Если потребление укладывается в эту цифру, то оно оплачивается по базовому тарифу, а если нет, то по повышенному. Если же потребление оказывается больше 500 кВт в, то оплата происходит по «экономически обоснованному» тарифу.

Отличие нынешнего документа от варианта 2013 года заключается в том, что объем фиксируется не на человека, а на «точку подключения». В правительстве считают, что в соцнорму уложится большинство домохозяйств.

При этом в кабинете министров обсуждают сокращение числа категорий потребителей, которых приравняют к населению. Например, возможна постепенная отмена льготных тарифов для жителей сельской местности, а также для квартир с электроплитами или электроотоплением.

В ФАС указали, что опыт социальной нормы успешно зарекомендовал себя в Крыму. При этом замглавы ведомства Виталий Королев уверен, что такая практика не только стимулирует проводить меры по энергосбережению, но и сократит перекрестное субсидирование.