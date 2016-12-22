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Балансирующая бюджет цена нефти опустится ниже $50 впервые за 12 лет
Экономика, 07:00
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Балансирующая бюджет цена нефти опустится ниже $50 впервые за 12 лет
В 2019 году российский бюджет впервые за 12 лет будет сбалансирован при цене на нефть ниже $50 за баррель, подсчитали в АКРА. Этому поможет повышение НДС
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Федеральный бюджет в следующие три года станет еще консервативнее — он будет сбалансирован при среднегодовой цене на нефть в районе $50 и даже ниже, следует из расчетов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), сделанных для РБК на основе данных прошлых лет и проекта бюджета на 2019–2021 годы.

В 2018 году стоимость барреля Urals, при которой бюджет станет бездефицитным, составит порядка $59, в 2019-м — уже $48,8, в 2020-м — $50,6, а в 2021-м — $51,2.

Расчеты на 2018–2021 годы подготовлены с учетом прогноза правительства по курсу рубля, на основе которого сверстан бюджет.

Впервые с 2007 года

Ниже $50 этот показатель не опускался больше десяти лет — в 2007 году бюджет был сбалансирован при $26,7 за баррель, в кризисном 2008-м — при $57,9. Затем критичная для бюджета цена нефти только росла, в 2009–2014 годах она стабильно превышала отметку в $100. Только с 2015 года балансирующая бюджет стоимость Urals начала снижаться — до $68,5 в 2015 году и до $64,6 в 2017-м, оценил эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Впрочем, бюджет в любом случае живет при нефти по $40 за баррель (в ценах 2017 года) — на сверхдоходы правительство, согласно бюджетному правилу, закупает валюту для пополнения резервов. «Цена на нефть, балансирующая бюджет, низка в рассматриваемом бюджете, потому что на данный момент удается соблюдать дух принятого бюджетного правила. Грубо говоря, оно настроено так, чтобы основные расходы покрывались устойчивой (структурной) частью доходов (при ценах менее $40 за баррель). Большие расходы планировать правило запрещает», — объясняет Куликов. На балансирующую цифру положительно влияет повышение ставки НДС с 18 до 20% и улучшение собираемости части ненефтегазовых налогов, добавляет он. За счет этих процессов меньшая часть расходов в 2019–2021 годах финансируется доходами от экспорта нефти и газа.

Слабость рубля на балансировку бюджета влияет в меньшей степени, так как спрогнозированный правительством курс — «относительно реалистичный», считает аналитик. В 2018 году среднегодовой курс составит 61,7 руб. за доллар, а в следующие три года — порядка 64 руб., следует из пояснительной записки к проекту бюджета. «Вероятность, что рубль будет существенно крепче (что в рублях снизит нефтегазовые доходы и увеличит балансирующую долларовую цену нефти), на данный момент выглядит маленькой», — отмечает Куликов.

В отличие от прошлых лет ожидания правительства по нефтяным котировкам теперь выше цены, балансирующей бюджет. В бюджет на 2019 год чиновники закладывают Urals по $63,4, на 2020-й — по $59,7, на 2021-й — по $57,9.

«Говорить о снижении сырьевой зависимости можно только в том случае, если мы говорим о действии бюджетного правила. В этом смысле мы действительно снижаем сырьевую зависимость, потому что расходы все равно определяются исходя из фиксированной базовой цены. Говорить о том, что у нас зависимость всей экономики от нефти снизилась, к сожалению, нельзя», — отмечает руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. По ее оценке, балансирующая бюджет цена на нефть в следующие три года составит $52–56. Но без учета бюджетного правила она была бы гораздо выше.

В снижении цены на нефть, обеспечивающей бездефицитный бюджет, немаловажную роль сыграло повышение НДС, подчеркивает Суслина. Если в 2018 году поступления от НДС составят 3,4 трлн руб. (в отношении внутренних производств), то в 2019-м — почти 4 трлн руб., а в следующие два года — 4,3 и 4,6 трлн руб. соответственно, следует из пояснительной записки к бюджету. Доходы от НДС с импортируемой продукции также значительно вырастут — с 2,4 трлн руб. в 2018 году до 2,9 трлн руб. в следующем году.

После 2019 года балансирующая цена Urals вырастет из-за увеличения расходов бюджета, отмечает Суслина. В 2018 году, согласно проекту бюджета, они составят 17,4 трлн руб., в 2019-м — 18 трлн руб., а в следующие два года — 18,9 трлн и 20 трлн руб. соответственно. По большей части расходы будут связаны с реализацией 12 нацпроектов из нового майского указа президента, следует из пояснительной записки. Еще одна масштабная статья расходов — комплексный план развития инфраструктуры, на который бюджет до 2024 года направит 3,1 трлн руб. В ближайшие три года на нацпроекты и инфраструктуру государство потратит 5,6 трлн руб. При этом все три года бюджет будет профицитным — расходы будут превышать доходы на 1–2 трлн руб.

Накопительная тактика

Проект бюджета предусматривает последовательное наполнение Фонда национального благосостояния. На конец 2018 года его объем составит 3,8 трлн руб., а годом позже — уже 7,9 трлн руб. Таким образом, за год фонд пополнят более чем на 4,1 трлн руб., хотя ранее правительство собиралось нарастить его объем лишь на 547 млрд руб. Наполнить «кубышку» помогут дополнительные нефтегазовые доходы и курсовая переоценка, объясняется в пояснительной записке. В 2020–2021 годах объем фонда вырастет еще на 3,4 трлн и 2,8 трлн руб. соответственно. Тратить ФНБ в следующую трехлетку практически не планируется — расходы составят символические 3–4 млрд руб. в год и будут связаны с софинансированием пенсионных накоплений.

При этом объем госдолга растет, что во многом связано с заимствованиями для Фонда развития, из которого будет финансироваться строительство инфраструктуры в следующие шесть лет. В 2019 году госдолг составит 15,7 трлн руб. — почти на 2 трлн руб. больше, чем годом ранее. Такими же темпами, примерно на 2 трлн руб. в год, госдолг будет расти и в 2020–2021 годах. «В каком-то смысле бюджетное правило ослабляется. В базовом правиле предполагалось, что заимствования могут осуществляться только в объеме процентных расходов. А сейчас предлагается их сделать в намного большем объеме», — напоминает ведущий эксперт «Центра развития» Высшей школы экономики Андрей Чернявский.

«Здесь, конечно, возникает много вопросов. Потому что мы, с одной стороны, делаем дополнительные заимствования (и они могут быть за большие деньги). С другой стороны, бюджетным правилом сберегаем много нефтегазовых доходов», — говорит Чернявский. Алексей Кудрин предлагал повысить цену отсечения с $40 до $45. Правило можно отчасти смягчить, так как повышение налогов и рост заимствований — это «тяжелые инструменты», считает Чернявский. Однако Минфин настаивал на сохранении жесткости механизма — первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов говорил, что резко ослаблять бюджетную политику нельзя, а цена отсечения достигнет $45 только к 2023 году (впрочем, это «смягчение» объясняется инфляцией).

Управлять резервами планируют по-новому

Минфин собирается создать «целостную систему» управления средствами ФНБ, говорится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на следующую трехлетку. Эта система должна, во-первых, минимизировать бюджетные риски при возникновении выпадающих доходов в случае масштабного внешнего стресса». Вторая цель — повышение доходности управления средствами ФНБ при сохранении стабильности экономических условий независимо от цен на нефть.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: бюджет , Минфин России , АКРА
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