Цена российской нефти в июне не позволила вернуться к пополнению резервов

Средняя цена российской нефти Urals в июне едва не дотянула до цены отсечения, при превышении которой в бюджет должны поступать «дополнительные» нефтегазовые доходы. В июле Минфин продолжит продавать валюту из резервов

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Средняя цена российского эталонного сорта нефти Urals в июне сложилась в размере $41,93 за баррель, сообщила пресс-служба Минфина. Таким образом, цена нефти немного не дотянула до цены отсечения в федеральном бюджете, при превышении которой в бюджет должны поступать «дополнительные» нефтегазовые доходы.

Цена отсечения, заложенная в бюджетном правиле на 2020 год, составляет $42,4 за баррель ($40 в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%).

По сравнению с майским показателем ($31 за баррель) стоимость Urals в июне выросла на 35%. В отдельные дни прошлого месяца (например, 23 июня) цена на морские партии Urals с поставкой в Роттердам и итальянский порт Аугуста достигала $45–46 за баррель, превышая цену отсечения.

6 июля Минфин объявит оценку выпадающих нефтегазовых доходов бюджета в текущем месяце и корреспондирующий объем продажи валюты из резервов. Выпадающие доходы будут считаться исходя из цены Urals в июне ($41,9) для расчета поступлений от НДПИ и цены с середины мая по середину июня ($37,6) для расчета экспортной пошлины.