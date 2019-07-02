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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
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Росстат впервые за 20 лет обновил сайт
Работа на старой версии была «настоящим мучением», но она продолжит работать, поскольку полной гарантии безошибочности переноса данных на новую платформу нет, заявил глава ведомства Павел Малков
Фото: new.gks.ru

Росстат запустил обновленную версию портала с «дружественным интерфейсом», который облегчит поиск статистики, заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков, передает корреспондент РБК. Новый сайт также упростит размещение данных, которое превратилось для сотрудников ведомства в «настоящее мучение», добавил он.

«У нас в этом году юбилей. Действующий портал Росстата был запущен ровно 20 лет назад — в 1999 году. Можно сказать на заре, когда только создавался Google и «Яндекс», но Google и «Яндекс» с тех пор прошли большую эволюцию, а мы, к сожалению, работаем все на той же самой платформе», — сказал Малков на презентации обновленного сайта.

Глава Росстата связал необходимость создания нового портала с тем, что размещение информации «превратилось в настоящее мучение».

«Почему вообще возникла такая необходимость создать новые решения, новую платформу? Потому что на самом деле сейчас в настоящее мучение превратилось и для нас размещение информации на действующем портале, и для пользователей, конечно, по современным меркам крайне осложнен процесс пользования данными, их поиска и отработки», — признал руководитель статистического ведомства.

За 20 лет на действующем портале накоплен огромный объем информации, и стопроцентной гарантии, что удалось перенести все данные без потерь и ошибок, нет, признал Малков. Параллельно с обновленным порталом будет действовать и старая версия.

На обновленном портале внедрен механизм «витрин данных», позволяющий создавать аналитические отчеты и визуализировать данные (на момент публикации при попытке зайти в этот раздел сайт выдавал сообщение об ошибке. — РБК).

В последние годы статистическое ведомство неоднократно критиковали за подсчет данных: в 2018 году Росстат резко повысил оценку роста промышленности, строительства и экономики в целом. В конце декабря глава правительства Дмитрий Медведев сменил руководителя Росстата, уволив Александра Суринова и назначив Павла Малкова. В апреле последний представил план реформы ведомства, который заключается в цифровизации и работе с big data, среди прочего.

С проблемами служба столкнулась и после смены руководство. В конце мая Росстату впервые в современной истории пришлось отзывать данные о промышленности. В службе это объяснили ошибочными данными, поступившими с одного из предприятий в ЯНАО.

Автор: Юлия Старостина
При участии: Андрей Гатинский
Теги: Росстат, статистика
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