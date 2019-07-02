Росстат впервые за 20 лет обновил сайт

Работа на старой версии была «настоящим мучением», но она продолжит работать, поскольку полной гарантии безошибочности переноса данных на новую платформу нет, заявил глава ведомства Павел Малков

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Росстат запустил обновленную версию портала с «дружественным интерфейсом», который облегчит поиск статистики, заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков, передает корреспондент РБК. Новый сайт также упростит размещение данных, которое превратилось для сотрудников ведомства в «настоящее мучение», добавил он.

«У нас в этом году юбилей. Действующий портал Росстата был запущен ровно 20 лет назад — в 1999 году. Можно сказать на заре, когда только создавался Google и «Яндекс», но Google и «Яндекс» с тех пор прошли большую эволюцию, а мы, к сожалению, работаем все на той же самой платформе», — сказал Малков на презентации обновленного сайта.

Глава Росстата связал необходимость создания нового портала с тем, что размещение информации «превратилось в настоящее мучение».

«Почему вообще возникла такая необходимость создать новые решения, новую платформу? Потому что на самом деле сейчас в настоящее мучение превратилось и для нас размещение информации на действующем портале, и для пользователей, конечно, по современным меркам крайне осложнен процесс пользования данными, их поиска и отработки», — признал руководитель статистического ведомства.

За 20 лет на действующем портале накоплен огромный объем информации, и стопроцентной гарантии, что удалось перенести все данные без потерь и ошибок, нет, признал Малков. Параллельно с обновленным порталом будет действовать и старая версия.