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Минэк сообщил о применении китайских принципов управления экономикой

Глава МЭР Решетников сообщил о применении китайского опыта в управлении экономикой
В России стали ориентироваться на более длительные сроки планирования и уделять больше времени мониторингу спроса, сообщил Решетников. По его словам, власти учитывают опыт Китая в управлении экономикой, но о заимствовании речи нет
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российские власти в последние годы стали больше применять характерные для китайской модели подходы к управлению экономикой, сообщил «Ведомостям» глава Микэнономразвития Максим Решетников.

Один из этих принципов — ориентация на более длительные сроки планирования; период до 2030 года рассматривается как среднесрочный, а решение стратегических вопросов расписывают до 2040–2045 годов. Решетников назвал устойчивыми тренды развития технологий, строительства инфраструктуры и переориентации на Восток; но признал, что планировать некоторые другие вопросы на перспективу 15–20 лет сложно «в условиях сложившейся турбулентности».

Второй принцип — мониторинг спроса. Когда власти фиксируют спад потребления среди населения и в корпоративном секторе, они компенсируют это за счет бюджета. «В последние годы мы значительно меньше стали бояться брать в долг и начали гораздо больше использовать дефицит бюджета как инструмент развития экономики», — сказал Решетников.

По словам министра, о заимствовании элементов из китайской модели речи не идет, у России есть свои институты, практика и принципы: «Но мы внимательно анализируем и принимаем во внимание опыт коллег».

Источники «Ведомостей», близкие к Кремлю и правительству, сообщили, что одно из основных изменений в управлении экономикой — это более тесное взаимодействие между институтами, отвечающими за бюджетную и денежно-кредитную политику (ДКП). Теперь кабмин и ЦБ фактически формируют свои планы исходя из общей цели: устойчивое повышение ВВП при сохранении финансовой стабильности. При этом важно обеспечить долгосрочный рост.

В Китае за реализацию ДКП отвечает Центральный банк, а бюджетом управляет Минфин, оба института подчиняются Госсовету. В марте власти страны утвердили цель по росту ВВП на текущий год на уровне 5%; исходя из нее, Минфин формирует бюджет, а ЦБ — размер кредита экономике.

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В марте президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, заявил, что экономика страны обретает «принципиально иное качество» и начинает развиваться по новой модели; особенно востребованной он назвал активную позицию бизнес-сообщества.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Максим Решетников Минэкономразвития экономика России Китай
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