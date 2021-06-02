Эксперты назвали способ увеличить мировой ВВП на $95 трлн

По оценке экспертов компании BCG, снятие барьеров на пути трудовой миграции могло бы увеличить мировой ВВП на $95 трлн, то есть, по сути, удвоить его

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Около половины всех живущих сейчас в мире людей трудоспособного возраста (2,5 млрд) хотели бы переехать в другую страну, чтобы найти там работу, и снятие стоящих сейчас перед потенциальными мигрантами барьеров могло бы удвоить мировой ВВП. Об этом говорится в отчете аналитиков компании BCG (есть у РБК).

«Снятие барьеров для трудовой миграции, в зависимости от масштаба изменений, может создавать положительный экономический эффект в размере от $15 трлн до $95 трлн ежегодно, то есть, по сути, способно удвоить мировой ВВП», — отметил партнер-эксперт BCG Константин Полунин.

По данным Всемирного банка и ООН, в 2019 году мировой ВВП оценивался в $87,735 трлн, а в 2020 году сократился на 4,3%. Авторы исследования BCG отмечают, что в последние 20 лет уровни квалифицированной трудовой миграции заметно снизились относительно объемов мировой торговли товарами и услугами — за это время доля международной торговли в мировом ВВП выросла примерно на 20 п.п., а процент мигрантов от общей численности населения — всего на 0,7 п.п.

«Это говорит о том, что потенциал данного направления международного обмена значительно выше, а его влияние на мировую экономику еще не реализовано», — уверен Полунин.