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Экономика ,  
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Эксперты назвали способ увеличить мировой ВВП на $95 трлн

По оценке экспертов компании BCG, снятие барьеров на пути трудовой миграции могло бы увеличить мировой ВВП на $95 трлн, то есть, по сути, удвоить его
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Около половины всех живущих сейчас в мире людей трудоспособного возраста (2,5 млрд) хотели бы переехать в другую страну, чтобы найти там работу, и снятие стоящих сейчас перед потенциальными мигрантами барьеров могло бы удвоить мировой ВВП. Об этом говорится в отчете аналитиков компании BCG (есть у РБК).

«Снятие барьеров для трудовой миграции, в зависимости от масштаба изменений, может создавать положительный экономический эффект в размере от $15 трлн до $95 трлн ежегодно, то есть, по сути, способно удвоить мировой ВВП», — отметил партнер-эксперт BCG Константин Полунин.

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По данным Всемирного банка и ООН, в 2019 году мировой ВВП оценивался в $87,735 трлн, а в 2020 году сократился на 4,3%. Авторы исследования BCG отмечают, что в последние 20 лет уровни квалифицированной трудовой миграции заметно снизились относительно объемов мировой торговли товарами и услугами — за это время доля международной торговли в мировом ВВП выросла примерно на 20 п.п., а процент мигрантов от общей численности населения — всего на 0,7 п.п.

«Это говорит о том, что потенциал данного направления международного обмена значительно выше, а его влияние на мировую экономику еще не реализовано», — уверен Полунин.

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По данным BCG, сейчас в мире около 25 стран имеют избыток квалифицированных кадров, при этом более 60 стран страдают от их дефицита. При этом за последнее десятилетие более половины притока квалифицированных мигрантов пришлось всего на пять стран, в порядке убывания это:

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  • США;
  • Великобритания;
  • Германия;
  • Канада;
  • Австралия.

Сохранение барьеров на пути мигрантов (их продолжают поддерживать как страны, в которые стремятся переезжать, так и страны, из которых стремятся уехать) в BCG объясняют опасениями, связанными с утечкой мозгов и сокращением числа рабочих мест, доступных местным жителям. Однако, по словам Полунина, опыт показывает, что миграционные потоки способны развивать экономики «как стран-экспортеров, так и стран-импортеров талантов».

В отчете BCG подчеркивается, что мигранты восполняют нехватку рабочей силы в принимающих их государствах и повышают спрос на товары и услуги местных производителей, тем самым поддерживая экономический рост. При этом многие из них впоследствии возвращаются на родину, чтобы открыть свое дело у себя дома, подавая пример остальным.

Автор
Евгений Калюков Евгений Калюков
BCG миграция мировой ВВП
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