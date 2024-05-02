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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Bloomberg узнал о полной приостановке торговли Турции с Израилем

Bloomberg: Турция прекратила всю торговлю с Израилем
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Решение о прекращении торговли дополняет ранее введенные турецким Минторгом ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров
Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press
Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press

Турция прекратила всю торговлю с Израилем из-за войны в секторе Газа, сообщил Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников, знакомых с этим вопросом. Анкара официально не объявила о приостановке, и также неизвестно, при каких условиях торговля возобновится, передает агентство.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац в своем посте в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована на территории России) написал, что такое решение Турции «попирает интересы турецкого народа и деловых кругов, игнорируя международные торговые соглашения». По его словам, правительство Израиля будет работать над созданием немедленных альтернатив для торговли с Турцией — наращивать местное производство и находить других поставщиков.

В конце апреля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна больше не поддерживает активные торговые отношения с Израилем. По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всего региона. По подсчетам Эрдогана, «число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа достигло 45 тыс.».

По данным Турецкого статистического института (TurkStat), в 2023 году объем торговли между странами составил $6,8 млрд, из которых 76% пришлось на турецкий экспорт.

Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе
Политика
Фото:Burak Kara / Getty Images

Шаг Турции расширяет ранее введенные ограничения на экспорт в Израиль, передает Bloomberg. В начале апреля Минторг Турции ввел ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров до тех пор, пока тот не объявит о немедленном прекращении огня в секторе Газа и не разрешит достаточный и бесперебойный поток гуманитарной помощи в регион.

Под ограничения тогда попали в том числе и алюминиевые провода, стальные трубы, моторные масла, цемент, минеральные удобрения, пластиковые трубы.

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Турция Израиль торговля сектор Газа
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Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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