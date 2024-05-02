Как доля закрытых расходов бюджета выросла выше 20%

В 2023 году объем расходов бюджета, которые пришлись на закрытые статьи, увеличился до 22,6%, следует из расчетов РБК на основе данных проекта федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 2023 год», размещенного Минфином для общественного обсуждения. Эта доля максимальная по крайней мере с 2005 года.

Сравнимый объем закрытых статей бюджета был в 2016 году — тогда на них пришлось 21,7%. Минимумы за последние годы были в 2009 году — 10,01% и в 2021 году — 15,2%.