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Пандемия коронавируса ,  
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Fitch спрогнозировал рецессию в России

Агентство ожидает мировой рецессии и сокращения крупнейших экономик из-за пандемии коронавируса. В России прогнозируется годовое падение ВВП на 1,4%
Фото: Андрей Любимов / РБК

Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию. Об этом говорится в отчете Fitch (есть у РБК).

Второй квартал будет в стране самым тяжелым: аналитики ожидают падения ВВП на 3,8% год к году, в третьем квартале темпы будут околонулевыми (минус 0,1%). В четвертом квартале Fitch прогнозирует рост ВВП на скромные 0,7%.

По итогам всего 2020 года года аналитики прогнозируют сокращение ВВП России на 1,4%. На этом фоне Fitch ожидает снижения потребительской активности на 3,3%, а инвестиций — на 3,8%. Инфляция на конец года ускорится до 4,7%, но ЦБ оставит ключевую ставку неизменной, на уровне 6%, считают экономисты. Курс рубля к концу года укрепится до 74 руб. за доллар.

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Агентство пересмотрело прогнозы относительно всех стран и мирового ВВП из-за скорости, с которой развивается пандемия COVID-19. «Теперь мы ожидаем сокращения экономической активности в мире на 1,9% в 2020 году, ВВП США — на 3,3%, еврозоны — на 4,2% и Великобритании — на 3,9%», — говорится в отчете. Восстановление экономической активности в Китае будет ограничено мировой рецессией, поэтому там Fitch не ожидает роста экономики более чем на 2%.

Распространение инфекции привело к тому, что Fitch начало учитывать в прогнозах эффект от карантина в странах Европы и США. Полноценный общегосударственный карантин сокращает ежедневную экономическую активность на 20% по сравнению с обычной жизнью, считают в агентстве.

Карантин может сократить ВВП в еврозоне и США на 7–8% за второй квартал 2020 года. «Это беспрецедентное для мирного времени квартальное падение ВВП и схоже с тем, что, как мы считаем, произошло в Китае в первом квартале 2020 года», — отмечают в Fitch.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 1 апреля в мире выявлены 823,6 тыс. зараженных коронавирусом. По оценке Университета Джонса Хопкинса, число зараженных превышает 937 тыс. человек. В России власти зафиксировали 3548 случаев заражения. Выздоровели 235 человек, 30 умерли.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Павел Казарновский
Теги: рецессия, эпидемия, коронавирус
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