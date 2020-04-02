Fitch спрогнозировал рецессию в России

Агентство ожидает мировой рецессии и сокращения крупнейших экономик из-за пандемии коронавируса. В России прогнозируется годовое падение ВВП на 1,4%

Фото: Андрей Любимов / РБК

Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию. Об этом говорится в отчете Fitch (есть у РБК).

Второй квартал будет в стране самым тяжелым: аналитики ожидают падения ВВП на 3,8% год к году, в третьем квартале темпы будут околонулевыми (минус 0,1%). В четвертом квартале Fitch прогнозирует рост ВВП на скромные 0,7%.

По итогам всего 2020 года года аналитики прогнозируют сокращение ВВП России на 1,4%. На этом фоне Fitch ожидает снижения потребительской активности на 3,3%, а инвестиций — на 3,8%. Инфляция на конец года ускорится до 4,7%, но ЦБ оставит ключевую ставку неизменной, на уровне 6%, считают экономисты. Курс рубля к концу года укрепится до 74 руб. за доллар.

Агентство пересмотрело прогнозы относительно всех стран и мирового ВВП из-за скорости, с которой развивается пандемия COVID-19. «Теперь мы ожидаем сокращения экономической активности в мире на 1,9% в 2020 году, ВВП США — на 3,3%, еврозоны — на 4,2% и Великобритании — на 3,9%», — говорится в отчете. Восстановление экономической активности в Китае будет ограничено мировой рецессией, поэтому там Fitch не ожидает роста экономики более чем на 2%.