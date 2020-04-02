Стоимость Brent выросла до $26 за баррель

На торгах цена Brent увеличилась почти на 6%. Заметный рост показала и стоимость техасской WTI, поднявшись почти на 5%

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне во время торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на более чем 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6:30 мск, Brent торгуется на уровне $26,16 за баррель (плюс 5,74%).

Стоимость майского фьючерса нефти WTI находится на отметке $21,28 за баррель (плюс 4,8%).

30 марта цена нефти WTI упала до $20 за баррель, опустившись до этой отметки впервые за 18 лет. Стоимость WTI не достигала этой отметки с февраля 2002 года.