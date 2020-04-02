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Падение цен на нефть ,  
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Стоимость Brent выросла до $26 за баррель

На торгах цена Brent увеличилась почти на 6%. Заметный рост показала и стоимость техасской WTI, поднявшись почти на 5%
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне во время торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на более чем 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6:30 мск, Brent торгуется на уровне $26,16 за баррель (плюс 5,74%).

Стоимость майского фьючерса нефти WTI находится на отметке $21,28 за баррель (плюс 4,8%).

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30 марта цена нефти WTI упала до $20 за баррель, опустившись до этой отметки впервые за 18 лет. Стоимость WTI не достигала этой отметки с февраля 2002 года.

18 марта цена Brent впервые с 2003 года упала ниже $26. На минимуме стоимость майских фьючерсов подешевела на 9% — до $24,72 по сравнению с показателями на момент закрытия предыдущих торгов. На следующий день биржи открылись ростом стоимости нефти на 6%.

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С начала года стоимость WTI обвалилась на 60%, а Brent — почти на 30%. Поводом для этого стали пандемия коронавируса COVID-19 и развал сделки ОПЕК+, в рамках которой Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 барр./сутки. Россия выступала за то, чтобы оставить добываемые объемы на прежнему уровне.

Авторы: Михаил Юшков, Гаяна Демурина
Теги: нефть, WTI, Brent
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