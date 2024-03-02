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Война санкций ,  
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Куда вместо Европы теперь везут пиломатериалы из России. Инфографика

Альтернативой европейскому рынку для российских пиломатериалов стали азиатские
Сюжет
Война санкций

Куда вместо Европы теперь везут пиломатериалы из России. Инфографика

На европейский рынок в доле экспорта российских пиломатериалов до введения масштабных санкций приходилось порядка 14%. После введения ограничений из топ-10 направлений выбыли такие европейские страны, как Финляндия и Эстония. Их места заняли Корея, Киргизия и Гонконг. Как поменялись основные импортеры российских пиломатериалов — в инфографике РБК.

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Татьяна Морозова, Мария Лозовая
пиломатериалы леса экспорт дерево деревообработка Китай Россия
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