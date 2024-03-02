Куда вместо Европы теперь везут пиломатериалы из России. Инфографика
На европейский рынок в доле экспорта российских пиломатериалов до введения масштабных санкций приходилось порядка 14%. После введения ограничений из топ-10 направлений выбыли такие европейские страны, как Финляндия и Эстония. Их места заняли Корея, Киргизия и Гонконг. Как поменялись основные импортеры российских пиломатериалов — в инфографике РБК.
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