Куда вместо Европы теперь везут пиломатериалы из России. Инфографика

На европейский рынок в доле экспорта российских пиломатериалов до введения масштабных санкций приходилось порядка 14%. После введения ограничений из топ-10 направлений выбыли такие европейские страны, как Финляндия и Эстония. Их места заняли Корея, Киргизия и Гонконг. Как поменялись основные импортеры российских пиломатериалов — в инфографике РБК.