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Экономика ,  
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Матвиенко упрекнула «дочку» «Газпрома» в формализме при газификации

Низкие темпы газификации в регионах России глава Совета Федерации считает «абсолютно неприемлемыми» для страны, которая реализует крупнейшие в мире газовые проекты
Газпром GAZP ₽196,84 -2,87% Купить
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Уровень газификации и темпы его роста в ряде регионов России недопустимо низки, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Такая ситуация абсолютно неприемлема для страны, которая реализует крупнейшие в мире газовые проекты. Они, безусловно, важны, нужны, но при этом нельзя забывать о наших гражданах, которые порой десятилетиями ждут, пока в их поселок дотянут трубу. Люди рассматривают эту ситуацию как социально несправедливую, особенно когда экспортные газопроводы проходят в непосредственной близости», — заявила Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему «Проблемы, перспективы и темпы газификации в субъектах РФ» (трансляция слушаний велась на YouTube-канала Совфеда).

Глава Совета Федерации также посетовала, что механизм совместной ответственности «Газпрома» и властей регионов за реализацию программ газификации на практике не работает.

«Ну нет средств у регионов для того, чтобы построить газораспределительные сети, ну нет! И вы это прекрасно знаете. Сколько угодно давите на губернатора, но ему зарплату надо заплатить. Значит, надо тогда предлагать какие-то решения», — сказала Матвиенко, обращаясь к зампреду «Газпрома» Виталию Маркелову.

Комментируя выступление гендиректора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, Матвиенко сказала, что действующий механизм, при котором «Газпром» подписывает с губернаторами российских регионов совместный план-график синхронизации программ газификации, на деле не работает.

«Вы же знаете, как вы умеете руки выкручивать губернаторам, так же, как министр финансов. Он приглашает, говорит: подпиши, не подпишешь — не получишь субсидию. И губернатор подписывает, зная, что не выполнит. Примерно то же выкручивание рук происходит у вас. Губернатор вынужден это подписывать, потому что ему надо газификацию — вот так! Ему население жизни не даст. А потом не выполняет: не потому, что плохие, потому, что надо смотреть на реальные финансовые возможности бюджетов субъектов», — сказала Матвиенко.

Она призвала Густова «уходить от формализма». «Теоретически вы правы, но на практике этот механизм не работает, он нежизнеспособен. Предлагайте жизнеспособные механизмы», — сказала глава Совфеда.

Миллер пообещал Путину завершить газификацию России за 10 лет
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В декабре 2019 года бывший заместитель министра энергетики, помощник главы администрации президента Кирилл Молодцов заявил, что к 2025 году уровень газификации страны реально нарастить с текущих 69 до 82% с приростом 3–4 п.п. в год. По оценке Молодцова, на расширение газификации понадобится более 1 трлн руб., что сопоставимо со стоимостью строительства первого газопровода в Китай «Сила Сибири» (1,1 трлн руб.).

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным в марте 2019 года обещал завершить газификацию России за десять лет, до 2030 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Валентина Матвиенко, «Газпром»
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