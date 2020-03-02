Матвиенко упрекнула «дочку» «Газпрома» в формализме при газификации

Низкие темпы газификации в регионах России глава Совета Федерации считает «абсолютно неприемлемыми» для страны, которая реализует крупнейшие в мире газовые проекты

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Уровень газификации и темпы его роста в ряде регионов России недопустимо низки, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Такая ситуация абсолютно неприемлема для страны, которая реализует крупнейшие в мире газовые проекты. Они, безусловно, важны, нужны, но при этом нельзя забывать о наших гражданах, которые порой десятилетиями ждут, пока в их поселок дотянут трубу. Люди рассматривают эту ситуацию как социально несправедливую, особенно когда экспортные газопроводы проходят в непосредственной близости», — заявила Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему «Проблемы, перспективы и темпы газификации в субъектах РФ» (трансляция слушаний велась на YouTube-канала Совфеда).

Глава Совета Федерации также посетовала, что механизм совместной ответственности «Газпрома» и властей регионов за реализацию программ газификации на практике не работает.

«Ну нет средств у регионов для того, чтобы построить газораспределительные сети, ну нет! И вы это прекрасно знаете. Сколько угодно давите на губернатора, но ему зарплату надо заплатить. Значит, надо тогда предлагать какие-то решения», — сказала Матвиенко, обращаясь к зампреду «Газпрома» Виталию Маркелову.

Комментируя выступление гендиректора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, Матвиенко сказала, что действующий механизм, при котором «Газпром» подписывает с губернаторами российских регионов совместный план-график синхронизации программ газификации, на деле не работает.