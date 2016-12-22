Хакасия увеличила бюджет на 5,15 млрд руб. за счет налога с Худайнатова

Подоходный налог, собранный с основного владельца ООО «Коулстар», принес региону почти столько же, сколько все отчисления с угольных предприятий за три года

Виктор Зимин (слева), Эдуард Худайнатов (справа) (Фото: правительство Республики Хакасия)

Власти Хакасии объявили о зачислении в бюджет 2 млрд руб., полученных в качестве подоходного налога с учредителя ООО «Коулстар» Эдуарда Худайнатова. В общей сложности по итогам 2017 года Худайнатов должен уплатить в бюджеты Хакасии и ее столицы Абакана 5,15 млрд руб., остаток суммы в 3,15 млрд руб. он должен выплатить в июле 2018 года.

Источник «Интерфакса» в угольной отрасли сообщил агентству, что ранее Худайнатов платил налоги в Москве, а теперь встал на налоговый учет в Хакасии.

«Сумма вливаний в бюджет Республики Хакасия за счет одного из собственников ООО «Коулстар» — разреза Майрыхский — сопоставима с суммой налоговых отчислений от всех угольных предприятий за три года», — говорится в сообщении правительства Хакасии.

Первые 500 млн руб. из полученных средств уже направлены на выплату зарплат и пособий местным жителям, а еще 1,15 млрд руб. — погашение части коммерческого долга региона. Поступившие в рамках второго транша средства планируется потратить на оплату социально значимых обязательств Хакасии.

«Это яркий пример, когда предприятие, работая на территории субъекта Российской Федерации, по-партнерски проявляет ответственность за социально-экономическое развитие региона. Не остается в стороне от вопросов актуальных для республики, ее жителей и вместе с руководством региона решает их. Хочется выразить слова благодарности ООО «Коулстар» и лично Эдуарду Юрьевичу [Худайнатову] за оказанную поддержку Республике Хакасия», — прокомментировал глава Хакасии Виктор Зимин.

В декабре 2017 года председатель совета директоров ООО «Коулстар» и совладелец (60%) компании Эдуард Худайнатов подписал с Зиминым соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с регионом.

По итогам 2017 года Хакасия наряду с Мордовией, Костромской областью, Карелией и Кабардино-Балкарией вошла в список наиболее закредитованных российских регионов. Долг республики составил 122,55% от налоговых и неналоговых доходов ее бюджета. Здесь было введено «казначейское сопровождение»: из-за большого объема накопленных долгов регион может тратить деньги лишь под контролем Федерального казначейства.